"Необходима Нормандская встреча", - позиция Макрона и Меркель после разговора с Путиным

Европейские лидеры считают, что "Россия должна стабилизировать ситуацию на Донбассе". У Путина же заявили, что это якобы Украина "провоцирует эскалацию конфликта".

На сайтах президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина появились официальные заявления касательно их разговора в видеоформате, который состоялся накануне, 30 марта.

Так, на портале лидера Германии отметили, что политики обсуждали урегулирование конфликта на Донбассе. Сказано, что канцлер и президент Франции призвали главу РФ к проведению переговоров в Нормандском формате по реализации Минских соглашений.

А на сайте Макрона подчеркнули, что Россия должна взять на себя "твердое обязательство" по стабилизации режима прекращения огня на востоке Украины и выработке пути выхода из сложившегося кризиса. Также отмечено, что Минские соглашения должны соблюдаться.

У Путина же написали, что во время переговоров была "подтверждена безальтернативность Минских соглашений как основы урегулирования конфликта".

"Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса", — сказано на сайте Путина.

У президента России отметили, что это якобы Украина провоцирует эскалацию конфликта и "фактически отказывается от выполнения согласованного в июле 2020 режима прекращения огня".

Также лидеры РФ, Германии и Франции обсудили ситуацию с осужденным российским оппозиционером Алексеем Навальным, который находится в колонии.

"Президент и канцлер обратили внимание президента Путина на положение Алексея Навального и на необходимость соблюдения его прав в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека и на сохранение его здоровья", — отмечено на сайте Макрона.

Аналогичная позиция изложена и на портале Меркель.

А вот на сайте Путина сказано, что "в связи с поднятым партнерами вопросом о Навальном были даны соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела".

Немецкая сторона отметила и то, что лидеры стран обсуждали ситуацию с пандемией и возможность сотрудничества в вопросе вакцин в случае, если Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) положительно оценит "Спутник V". Подчеркнуто, что препарат анализируют по тем же параметрам, что и другие средства для иммунизации от коронавируса.

Это же практически дословно изложено и на сайте Макрона.

А вот у Путина отметили, что лидеры стран "затронули перспективы регистрации в ЕС российской вакцины и возможные поставки с совместным производством препарата".

Кроме того политики во время разговора обсудили ситуацию в Ливии, Беларуси, Сирии, Иране и других регионах.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что позвонит Путину из-за гибели военных на Донбассе.

Напомним, в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина, двое получили ранения. В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявляли, что Зеленский проводит консультации с лидерами стран "Нормандской четверки" после обстрела боевиков.