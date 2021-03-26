Обострение на Донбассе: в результате обстрела боевиков погибли четыре украинских воина
В районе поселка Шумы Донецкой области, утверждают журналисты, бой продолжается.
В результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина.
Об этом сообщил журналист телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко в Facebook.
"На фронте началось. Четверо погибших в одном бою. Бой продолжается", – написал журналист.
Информацию о гибели бойцов подтвердило командование Операции объединенных сил (ООС). Также сообщается о двух раненых.
"В результате обстрела, четверо военнослужащих из состава Объединенных сил погибли, двое получили ранения. Раненым воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение", – говорится в сообщении пресс- службы ООС в Facebook.
На обстрел боевиков украинские защитники открыли ответный огонь.
В ООС сообщили, что действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ.
Напомним, на оккупированных территориях, по данным разведки, постоянно находится 50 российских снайперов, которые тренируют боевиков. Всего в 1 и 2 "армиях" так называемых "Л\ДНР" создано 450 снайперских групп.
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявлял о том, что ситуация на востоке обострилась, но ждать широкомасштабного конфликта не стоит.