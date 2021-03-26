Загострення на Донбасі: в результаті обстрілу бойовиків загинули чотири українських воїни

В районі селища Шуми Донецької області, стверджують журналісти, бій триває.

В результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни.

Про це повідомив журналіст телеканалу "1+1" Андрій Цаплієнко у Facebook.

"На фронті почалося. Четверо загиблих в одному бою. Бій триває", — написав журналіст.

Інформацію про загибель бійців підтвердило командування Операції об'єднаних сил (ООС). Також повідомляється про двох поранених.

"В результаті обстрілу, четверо військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Пораненим воїнам оперативно надана перша медична допомога, їх доставили до лікувального закладу", — йдеться в повідомленні прес-служби ВЗГ у Facebook.

На обстріл бойовиків українські захисники відкрили у відповідь вогонь.

У ВЗГ повідомили, що діях збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, на окупованих територіях, за даними розвідки, постійно знаходиться 50 російських снайперів, які тренують бойовиків. Всього в 1 і 2 "арміях" так званих "Л\ДНР" створено 450 снайперських груп.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук раніше заявляв про те, що ситуація на сході загострилася, але чекати широкомасштабного конфлікту не варто.