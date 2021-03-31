"Необхідна Нормандська зустріч", — позиція Макрона та Меркель після розмови з Путіним

Європейські лідери вважають, що "Росія повинна стабілізувати ситуацію на Донбасі". У Путіна ж заявили, що це нібито Україна "провокує ескалацію конфлікту".

На сайтах президента Франції Емманюеля Макрона, канцлерки Німеччини Ангели Меркель і президента РФ Володимира Путіна з'явилися офіційні заяви щодо їхньої розмови у відеоформаті, яка відбулася напередодні, 30 березня.

Так, на порталі лідерки Німеччини зазначили, що політики обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі. Сказано, що канцлерка та президент Франції закликали главу РФ до проведення переговорів у Нормандські форматі щодо реалізації Мінських угод.

А на сайті Макрона підкреслили, що Росія повинна взяти на себе "тверде зобов'язання" щодо стабілізації режиму припинення вогню на сході України та вироблення шляхів виходу з кризи, що склалася. Також зазначено, що Мінські угоди повинні дотримуватися.

У Путіна ж написали, що під час переговорів була "підтверджена безальтернативність Мінських угод як основи врегулювання конфлікту".

"Президент Росії підкреслив важливість виконання київською владою всіх раніше досягнутих на вищому рівні домовленостей, перш за все з налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом і врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу", — сказано на сайті Путіна.

У президента Росії зазначили, що це нібито Україна провокує ескалацію конфлікту та "фактично відмовляється від виконання узгодженого в липні 2020 режиму припинення вогню".

Також лідери РФ, Німеччини та Франції обговорили ситуацію із засудженим російським опозиціонером Олексієм Навальним, який знаходиться в колонії.

"Президент і канцлерка звернули увагу президента Путіна на становище Олексія Навального і на необхідність дотримання його прав відповідно до Європейської конвенції про права людини і на збереження його здоров'я", — зазначено на сайті Макрона.

Аналогічна позиція викладена і на порталі Меркель.

А ось на сайті Путіна сказано, що "у зв'язку з порушеним партнерами питанням про Навального були надані відповідні роз'яснення об'єктивних обставин справи".

Німецька сторона зазначила і те, що лідери країн обговорювали ситуацію з пандемією і можливість співпраці в питанні вакцин у разі, якщо Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) позитивно оцінить "Супутник V". Підкреслено, що препарат аналізують за тими ж параметрами, що й інші засоби для імунізації від коронавірусу.

Це ж практично дослівно викладено і на сайті Макрона.

А ось у Путіна зазначили, що лідери країн "торкнулися перспективи реєстрації в ЄС російської вакцини та можливі поставки зі спільним виробництвом препарату".

Крім того, політики під час розмови обговорили ситуацію в Лівії, Білорусі, Сирії, Ірані та інших регіонах.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що подзвонить Путіну через загибель військових на Донбасі.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинули чотири українські воїни, двоє отримали поранення. В українській делегації в Тристоронній контактній групі заявляли, що Зеленський проводить консультації з лідерами країн "Нормандської четвірки" після обстрілу бойовиків.