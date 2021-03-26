Зеленский позвонит Путину из-за гибели военных на Донбассе

На место трагедии, по словам главы государства, уже вылетел начальник Генштаба Руслан Хомчак. Он займется выяснением обстоятельств гибели бойцов.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель четырех военных на Донбассе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Зеленский сообщил, что в ближайшее время проведет переговоры со всеми лидерами стран "нормандской четверки" — Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном.

По его словам, на место происшествия вылетел начальник Генштаба Руслан Хомчак для выяснения обстоятельств гибели украинских воинов. Кроме того, украинская делегация в ТКГ инициирует внеочередное заседание.

"К сожалению, с начала 2021 мы наблюдаем рост эскалации. То, что так трудно и по крупицам восстанавливался почти год, может быть разрушено в секунду", — пишет президент.

Зеленский призвал "нормандскую четверку" сделать все возможное для сохранения режима прекращения огня.

"Цена войны — жизни наших людей. Мужественных и непокоренных. Сегодня мы снова потеряли четырех защитников Украины. Искренние соболезнования. Призываю всех лидеров "нормандской четверки" и партнеров сделать все возможное для сохранения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня", — написал он в Twitter.

Напомним, в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина, двое получили ранения. Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что Зеленский проводит консультации с лидерами стран "Нормандской четверки" после обстрела боевиков.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях, по данным разведки, постоянно находится 50 российских снайперов, которые тренируют боевиков. Всего в 1 и 2 "армиях" так называемых "Л\ДНР" создано 450 снайперских групп.