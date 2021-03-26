Зеленский проводит консультации с "Нормандской четверкой" из-за гибели военных на Донбассе

Украина, по словам Арестовича, будет "добиваться на всех уровнях полного прекращения огня".

Президент Украины Владимир Зеленский проводит консультации с лидерами стран "Нормандской четверки" после обстрела боевиками на Донбассе, в результате которого погибли украинские военные. Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Кроме того, в переговорах участвует глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Президент и руководитель Офиса президента проводят консультации с руководством стран нормандского формата относительно грубого нарушения огня на Донбассе", — сообщил Арестович.

Кроме того, украинская сторона инициирует внеочередное заседание ТКГ и ожидает реакции России.

"Мы обратились к ОБСЕ и нашим партнерам, чтобы провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности в рамках ТКГ. Оно запланировано на завтра, ждем ответа российской стороны", — заявил спикер украинской украинской делегации.

Украинская сторона считает единственным условием эффективного продолжения переговоров — полное прекращение огня. По его словам, Украина будет "добиваться на всех уровнях полного прекращения огня, нас поддерживает руководство государств-партнеров".

Напомним, в результате обстрела боевиками позиций ВСУ на Донбассе в районе поселка Шумы Донецкой области погибло четыре украинских воина.

Ранее сообщалось, что на оккупированных территориях, по данным разведки, постоянно находится 50 российских снайперов, которые тренируют боевиков. Всего в 1 и 2 "армиях" так называемых "Л\ДНР" создано 450 снайперских групп.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук ранее заявлял о том, что ситуация на востоке обострилась, но ждать широкомасштабного конфликта не стоит.