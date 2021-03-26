Зеленський подзвонить Путіну через загибель військових на Донбасі

На місце трагедії, за словами голови держави, вже вилетів начальник Генштабу Руслан Хомчак. Він займеться з'ясуванням обставин загибелі бійців.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель чотирьох військових на Донбасі. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що найближчим часом проведе переговори з усіма лідерами країн "нормандської четвірки" — Володимиром Путіним, Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.

За його словами, на місце події вилетів начальник Генштабу Руслан Хомчак для з'ясування обставин загибелі українських воїнів. Крім того, українська делегація в ТКГ ініціює позачергове засідання.

"На жаль, з початку 2021 ми спостерігаємо зростання ескалації. Те, що так важко і крупинками відновлювалося майже рік, може бути зруйноване за секунду", — пише президент.

Зеленський закликав "нормандську четвірку" зробити все можливе для збереження режиму припинення вогню.

"Ціна війни — життя наших людей. Мужніх і нескорених. Сьогодні ми знову втратили чотирьох захисників України. Щирі співчуття. Закликаю всіх лідерів "нормандської четвірки" та партнерів зробити все можливе для збереження режиму повного і всеосяжного припинення вогню", — написав він у Twitter .

Нагадаємо, в результаті обстрілу бойовиками позицій ЗСУ на Донбасі в районі селища Шуми Донецької області загинуло чотири українських воїни, двоє отримали поранення. Речник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що Зеленський проводить консультації з лідерами країн "Нормандської четвірки" після обстрілу бойовиків.

Раніше повідомлялося, що на окупованих територіях, за даними розвідки, постійно знаходиться 50 російських снайперів, які тренують бойовиків. Всього в 1 і 2 "арміях" так званих "Л\ДНР" створено 450 снайперських груп.