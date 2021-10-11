"Зеленский – вывернутый наизнанку", – Медведев о том, почему РФ не хочет диалога с Украиной

В статье экс-президента РФ, опубликованной накануне приезда Нуланд в Москву, говорится, что с момента своего прихода к власти Зеленский серьезно поменял свою политическую и нравственную ориентацию.

Заместитель председателя Совбеза РФ и экс-президент этой страны Дмитрий Медведев написал статью, в которой рассказал, почему Россия не желает вести переговоры с действующим руководством Украины. Статья опубликована в издании "Коммерсантъ".

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По словам Медведева, Украина находится в поиске собственной идентичности и особого пути, однако многие ее руководители — это "люди, не имеющие никакой устойчивой самоидентификации".

"Нынешний президент этой измученной страны — человек, имеющий определенные этнические корни, всю жизнь говоривший на русском языке. Более того, работавший в России и получавший значительные средства из российских источников. Тем не менее в определенный момент, став руководителем государства, из страха получить очередной "майдан", направленный против его личной власти, полностью поменял политическую и нравственную ориентацию. А по сути — отказался от своей идентичности. Начал истово служить наиболее оголтелым националистическим силам Украины", — написал экс-президент РФ.

Медведев заявил, что Зеленский, таким образом, совершил нравственное "сальто-мортале", а сам он в душе испытывает когнитивный диссонанс из-за такого положения дел. Однако, как считает бывший глава российского государства, Зеленскому необходимо было встроиться в "пантеон героев" националистической части украинского общества.

"Ему явно противно потакать этим настроениям, вся история его жизни, жизни его семьи восстает против подобной мерзости. Нормальный, порядочный человек просто не смог бы это делать. Но, увы, надо. Иначе размажут мозги по стенам. Он очень боится и не любит этих людей, но вынужден проповедовать их идеологемы, защищать отвратительные ему взгляды. Вывернутый наизнанку человек", — отметил Медведев, добавив, что в такой ситуации с президентом Украины невозможно о чем-либо договариваться.

Зампреда Совбеза РФ также заявил, что Украина находится под "иностранным управлением", причем эта "зависимость Украины от финансовых влияний со стороны ЕС и США" — больше, на его взгляд, чем зависимость Украинской ССР от СССР.

При этом Медведев отметил, что Украина "не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (включая потенциально военного)".

"Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном", — заявил экс-президент РФ.

В качестве "решения проблемы" Дмитрий Медведев предложил ожидание момента, когда к власти в Украине придут люди, "нацеленные не на тотальную конфронтацию с Россией на грани войны, не на организацию дебильных "Крымских платформ", созданных для оболванивания населения страны и подкачки своих мускулов перед выборами, а на выстраивание равноправных и взаимовыгодных отношений с Россией".

"Вот только с таким руководством Украины и стоит иметь дело. Россия умеет ждать. Мы люди терпеливые", — написал Медведев в своей статье.

Примечательно, что статья Медведева вышла накануне приезда в Москву заместителя главы Госсекретаря США Виктории Нуланд. На сайте Госдепа США говорится, что она приедет в РФ для встречи с высокопоставленными должностными лицами и другими собеседниками для обсуждения ряда двусторонних, региональных и глобальных вопросов.

Как писал Фокус на прошлой неделе, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча глав России и Украины прорабатывается, процесс подготовки идет. По его словам, однако, темы, которые могли бы обсуждаться на встрече, пока не определены. Но между Москвой и Киевом "есть контакты с целью найти список вопросов для обсуждения".

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский готов встретиться с Путиным при условии, если на переговорах поднимут вопрос оккупированного Крыма.