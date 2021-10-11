"Зеленський — вивернутий навиворіт", — Медведєв про те, чому РФ не хоче діалогу з Україною

У статті експрезидента РФ, опублікованій напередодні приїзду Нуланд у Москву, йдеться, що з моменту свого приходу до влади Зеленський серйозно поміняв свою політичну і моральну орієнтацію.

Заступник голови Радбезу РФ та експрезидент цієї країни Дмитро Медведєв написав статтю, в якій розповів, чому Росія не бажає вести переговори з чинним керівництвом України. Стаття опублікована у виданні "Коммерсантъ".

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За словами Медведєва, Україна знаходиться в пошуку власної ідентичності й особливого шляху, однак більшість її керівників — це "люди, які не мають жодної стійкої самоідентифікації".

"Нинішній президент цієї змученої країни — людина, яка має певні етнічні корені, все життя говорила російською мовою. Більш того, працювала в Росії та отримувала значні кошти з російських джерел. Проте в певний момент, ставши керівником держави, зі страху отримати черговий "майдан", спрямований проти його особистої влади, повністю змінив політичну і моральну орієнтацію. А по суті — відмовився від своєї ідентичності. Почав ревно служити найбільш оскаженілим націоналістичним силам України", — написав експрезидент РФ.

Медведєв заявив, що Зеленський, так, зробив моральне "сальто-мортале", а сам він у душі відчуває когнітивний дисонанс через такий стан справ. Однак, як вважає колишній глава російської держави, Зеленському необхідно було вбудуватися в "пантеон героїв" націоналістичної частини українського суспільства.

"Йому очевидно противно потурати цим настроям, вся історія його життя, життя його родини повстає проти подібної гидоти. Нормальна, порядна людина просто не змогла б це робити. Але, на жаль, треба. Інакше розмажуть мізки по стінах. Він дуже боїться і не любить цих людей, але змушений проповідувати їх ідеологеми, захищати огидні йому погляди. Вивернута навиворіт людина", — зазначив Медведєв, додавши, що в такій ситуації з президентом України неможливо про щось домовлятися.

Заступник голови Радбезу РФ також заявив, що Україна знаходиться під "іноземним управлінням", причому ця "залежність України від фінансових впливів із боку ЄС і США" — більше, на його погляд, ніж залежність Української РСР від СРСР.

При цьому Медведєв зазначив, що Україна "не має ніякої цінності на лінії прямого протистояння західних сил (враховуючи потенційно військового)".

"Дурнів боротися за Україну немає. А нам із васалами справу мати безглуздо. Справи потрібно вести із сюзереном", — заявив експрезидент РФ.

Як "вирішення проблеми" Дмитро Медведєв запропонував очікування моменту, коли до влади в Україні прийдуть люди, "націлені не на тотальну конфронтацію з Росією на межі війни, не на організацію дебільних "Кримських платформ", створених для обдурення населення країни і підкачки своїх мускулів перед виборами, а на вибудовування рівноправних і взаємовигідних відносин із Росією".

"Ось тільки з таким керівництвом України і варто мати справу. Росія вміє чекати. Ми люди терпеливі", — написав Медведєв у своїй статті.

Варто зазначити, що стаття Медведєва вийшла напередодні приїзду в Москву заступниці глави Держсекретаря США Вікторії Нуланд. На сайті Держдепу США говориться, що вона приїде в РФ для зустрічі з високопоставленими посадовими особами й іншими співрозмовниками для обговорення низки двосторонніх, регіональних і глобальних питань.

Як писав Фокус минулого тижня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що можлива зустріч глав Росії та України опрацьовується, процес підготовки триває. За його словами, проте, теми, які могли б обговорюватися на зустрічі, поки не визначені. Але між Москвою і Києвом "є контакти з метою знайти список питань для обговорення".

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним за умови, якщо на переговорах порушать питання окупованого Криму.