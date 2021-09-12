"В будь-який час, в будь-якому місці": у Зеленського назвали умову для проведення зустрічі з Путіним

Зараз ведуться переговори між Україною і Росією про проведення нової зустрічі президентів, однак все залежатиме від остаточного рішення Кремля.

Володимир Зеленський готовий зустрітися з Володимиром Путіним за умови, якщо на переговорах піднімуть питання окупованого Криму. Про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

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За його словами, Володимир Путін готовий провести нову зустріч з Володимиром Зеленським, однак російська сторона відмовляється піднімати питання окупації українського Криму.

"А навіщо тоді зустрічатися? Зустрічатися, щоб обговорити що? Яка тема зараз у відносинах Росії і України важливіше за окупацію Росією окремих територій України?", — задався питанням Сергій Никифоров і зазначив, що Володимир Зеленський готовий особисто зустрітися з Путіним "в будь-який час, в будь-якому місці в рамках нейтральній території".

Прес-секретар Володимира Зеленського запевнив, що в даний момент ведуться переговори між країнами про проведення нової зустрічі президентів, однак все залежатиме від остаточного рішення Москви. Як зазначив Сергій Нікіфоров, Україна в ході підготовки зустрічі повинна домогтися, щоб питання про окупацію Криму було винесено на порядок денний.

"У цьому сенсі ця зустріч залежить, за великим рахунком, від Росії — чи згодна вона говорити про те, що накоїла, і як Путін збирається це все виправляти", — підсумував прес-секретар Володимира Зеленського.

[ + – ] Сергій Нікіфоров про нову зустріч Зеленського з Путіним

Раніше Фокус розповідав, чим закінчиться нова зустріч Зеленського і Путіна. За словами журналіста Дмитра Гордона, Зеленському не варто зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним, і ніякої користі з переговорів не буде, оскільки Кремль використовує окуповані території для торгу з Заходом.

Також Фокус в своїй статті розбирався, коли Зеленський зустрінеться з Путіним і причому тут Байден.