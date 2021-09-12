"В любое время, в любом месте": у Зеленского назвали условие для проведения встречи с Путиным

Сейчас ведутся переговоры между Украиной и Россией о проведении новой встречи президентов, однако все будет зависеть от окончательного решения Кремля.

Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным при условии, если на переговорах поднимут вопрос оккупированного Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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По его словам, Владимир Путин готов провести новую встречу с Владимиром Зеленским, однако российская сторона отказывается поднимать вопрос оккупации украинского Крыма.

"А зачем тогда встречаться? Встречаться, чтобы обсудить что? Какая тема сейчас в отношениях России и Украины важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины?", — задался вопросом Сергей Никифоров и отметил, что Владимир Зеленский готов лично встретиться с Путиным "в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории".

Пресс-секретарь Владимира Зеленского заверил, что в данный момент ведутся переговоры между странами о проведении новой встречи президентов, однако все будет зависеть от окончательного решения Москвы. Как отметил Сергей Никифоров, Украина в ходе подготовки встречи должна добиться, чтобы вопрос об оккупации Крыма был вынесен на повестку дня.

"В этом смысле эта встреча зависит, по большому счету, от России — согласна ли она говорить о том, что натворила, и как Путин собирается это все исправлять", — подытожил пресс-секретарь Владимира Зеленского.

[ + – ] Сергей Никифоров про новую встречу Зеленского с Путиным

Ранее Фокус рассказывал, чем закончится новая встреча Зеленского и Путина. По словам журналиста Дмитрия Гордона, Зеленскому не стоит встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, и никакой пользы с переговоров не будет, поскольку Кремль использует оккупированные территории для торга с Западом.

Также Фокус в своей статье разбирался, когда Зеленский встретится с Путиным и причем здесь Байден.