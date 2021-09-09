"Расскажут друг другу анекдоты и разойдутся", — Гордон о новой встрече Зеленского с Путиным

Оккупированный Донбасс не нужен Путину и он будет использовать его в качестве разменной монеты для торгов за признание аннексии Крыма и снятие санкций.

Журналист Дмитрий Гордон называет возможную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина бесполезной. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24.

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По его словам, Владимиру Зеленскому не стоит встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным, и никакой пользы с переговоров не будет.

"Ничего нового Владимир Александрович со встречи не вынесет. Это будет встреча с кондовым, советским человеком, прошедшим школу КГБ. Для которого самая главная, как он признавался в интервью, трагедия в жизни — распад СССР. Зеленский — человек другого времени, другого поколения. Это человек будущего, а это (Путин — ред.) — человек прошлого. Какие общие точки соприкосновения на переговорах могут быть у будущего и прошлого? Ровным счетом никаких… Зеленский скажет: "Отдайте Крым". Путин скажет: "Не отдам". Зеленский скажет: "Отдайте Донбасс". Путин скажет: "Сначала выборы, потом — выход к границе", — подчеркнул Дмитрий Гордон и предупредил, что глава Кремля не планирует отдавать Украине ОРДЛО.

Журналист не сомневается, что Владимир Путин использует оккупированный Донбасс в качестве козырной карты для торга с миром, пытаясь легализовать аннексию Крыма в 2014 году и договориться о снятии санкций с Россией.

По словам Дмитрия Гордона, даже если Владимир Путин согласится обсуждать вопрос оккупированного Крыма, встреча президентов все равно не принесет никакого результата.

"Если Путин согласится обсуждать Крым, допустим, встретятся. Ну посмотрят друг другу в глаза, Зеленский расскажет Путину анекдот, Путин расскажет ему анекдот, он любит солдафонские анекдоты… Расскажут друг другу анекдоты и разойдутся при своих", — продолжил журналист.

Дмитрий Гордон также не смог ответить на вопрос, решится ли до 2024 года вопрос оккупированного Крыма.

[ + – ] Гордон про встречу Зеленского и Путина

Ранее Фокус рассказывал, что Дмитрий Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1". По словам журналиста, сменив название, Украина бы потроллила Россию, которая после переименования называлась бы "Россией-2".

Также Фокус сообщал, что Дмитрий Гордон ответил на оскорбления Александра Лукашенко. Журналист выпил бокал подаренного Александром Лукашенко "Белорусского бальзама" за скорую отставку президента Беларуси, назвав его деспотом и разбойником.