"Троллинг высшего порядка": Гордон предложил переименовать Украину в "Россия-1" (видео)

Гордон решил пойти по стопам Алексея Арестовича, предложившего переименовать Украину в "Русь-Украину".

Украина, чтобы потроллить Российскую Федерацию, могла бы сменить название на "Россия-1". Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил журналист Дмитрий Гордон.

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По его словам, троллинг России — хорошая идея, однако он бы углубился в данном вопросе.

Как отметил Дмитрий Гордон, Украина могла бы сменить название на "Россия-1", чтобы страна-агрессор после переименования называлась бы "Россией-2".

"Я о том, что это хорошая идея — потроллить Россию. Я бы пошел дальше. Я бы назвал Украину "Россия-1", чтобы та Россия, которая та Россия (страна-агрессор — ред.), была "Россией-2". Вот это был бы троллинг высшего порядка. Россия-1… При чем, не телевизионный канал, а страна. Шутка…", — резюмировал Дмитрий Гордон в общении с журналистом и Алексеем Арестовичем в эфире телеканала.

[ + – ] Гордон предложил переименовать Украину

Тренд с переименованием Украины в условиях российской агрессии начался с советника главы Офиса президента Алексея Арестовича. Фокус рассказывал, что спикер украинской делегации в ТКГ выступил за переименование Украины в "Русь-Украину", чтобы отобрать бренд "русские" у Российской Федерации. Алексей Арестович заверил, что переименование Украины является "ключом к размыканию" отношений со страной-агрессором.

Позже Фокус сообщал, что на инициативу Арестовича отреагировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова предложила Украине переименоваться в "Укрусь".

"Во-первых, хорошо, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю ㅡ Укрусь. Не благодарите", ㅡ написала Захарова в своем Facebook.

Через некоторое время Алексей Арестович угодил в другой скандал, назвав беженцев из Афганистана более образованными, чем "средний украинец". По словам советника главы Офиса президента, Украина не должна опасаться приезда афганских беженцев, поскольку эти люди более адаптированы к западному обществу, чем среднестатистические украинцы.