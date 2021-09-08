"Тролінг вищого порядку": Гордон запропонував перейменувати Україну на "Росію-1" (відео)

Гордон вирішив піти по стопах Олексія Арестовича, який запропонував перейменувати Україну на "Русь-Україну".

Україна, щоб потролити Російську Федерацію, могла б змінити назву на "Росія-1". Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив журналіст Дмитро Гордон.

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За його словами, тролінг Росії — хороша ідея, проте він би заглибився в це питання.

Як зазначив Дмитро Гордон, Україна могла б змінити назву на "Росія-1", щоб країна-агресор після перейменування називалася б "Росією-2".

"Я про те, що це хороша ідея — потролити Росію. Я б пішов далі. Я б назвав Україну "Росія-1", щоб та Росія, яка та Росія (країна-агресор — ред.), була "Росією-2". Ось це був би тролінг вищого порядку. Росія-1 ... При чому, не телевізійний канал, а країна. Жарт... ", — резюмував Дмитро Гордон у спілкуванні з журналістом і Олексієм Арестовичем в ефірі телеканалу.

[ + – ] Гордон запропонував перейменувати Україну

Тренд з перейменуванням України в умовах російської агресії почався з радника глави Офісу президента Олексія Арестовича. Фокус розповідав, що спікер української делегації в ТКГ виступив за перейменування України на "Русь-Україну", щоб відібрати бренд "російські" у Російській Федерації. Олексій Арестович запевнив, що перейменування України є "ключем до розмикання" відносин з країною-агресором.

Пізніше Фокус повідомляв, що на ініціативу Арестовича відреагували в МЗС РФ. Офіційна представниця відомства Марія Захарова запропонувала Україні перейменуватися на "Укрусь".

"По-перше, добре, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють в офісі Зеленського. А то, не приховую, були питання. По-друге, дарую ㅡ Укрусь. Не дякуйте", ㅡ написала Захарова в своєму Facebook.

Через деякий час Олексій Арестович потрапив в інший скандал, назвавши біженців з Афганістану освіченішими, ніж "середній українець". За словами радника голови Офісу президента, Україна не повинна побоюватися приїзду афганських біженців, оскільки ці люди адаптованіші до західного суспільства, ніж середньостатистичні українці.