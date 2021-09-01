"Ми працюємо над цим": Арестович виступив за перейменування України в "Русь-Україну"

За його словами, перейменування дозволить відібрати в РФ бренд "русские" і "розімкнути" таким чином відносини з державою-агресором. Відповідна робота вже проводиться.

Речник української делегації в Тристоронній контактній групі, позаштатний радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що виступає за перейменування України в "Русь-Україну" для того, щоб "відібрати бренд "русские" в Росії. За його словами, відповідна робота в цьому напрямку вже проводиться. Про це Арестович сказав в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Треба в них (у Росії — ред.) відібрати бренд "русские" зрештою. Я борюся за те, щоб ми називали війну правильно, наприклад "російсько-російська війна". Щоб потролити по-справжньому … Русь українська з Росією (воює) … Русь — це ми. Я б змінив назву держави. Назвав би її Русь-Україна", — сказав Арестович.

Він також додав, що Росія щорічно витрачає мільярди доларів на пропаганду, у той час для України в цьому немає необхідності — "нам досить згадати і зайняти позицію". Відповідаючи на запитання журналіста про те, коли президент України Володимир Зеленський підпише відповідний указ, представник ТКГ сказав: "Ми працюємо над цим".

"Звичайно, якщо будемо говорити історично справедливо, тобто гілка слов'янська, яка пішла на Москву, у Володимиро-Суздальське князівство, у Білорусь, і десь там дуже глибоко ми з цією гілкою родичі. Але, по-перше, Росія не зводиться тільки до слов'янського елементу, там багато кого є. Шойгу (прізвище міністра оборони РФ — ред.) — ніяк не російське прізвище. Претендувати на спадок Русь (Росія) може, м'яко кажучи, з дуже великою натяжкою. Цей конструкт — він штучний", ㅡ заявив Арестович.

Також він заявив, що перейменування України є "ключем до розмикання" відносин з РФ.

"Мінські угоди, Донбас, Крим, усе наше протистояння, якому 300 років, а то і більше, воно все замикається на цей ключ. Ми точно знаємо, де ключ, де голка Чахлика— і ось вона там. Наше завдання — стати Руссю-Україною … Якщо ми це зробимо, то про решту можна не сильно турбуватися. Головне — захоплення порядку … ми до цього йдемо", — сказав Арестович.

[ + – ] Заява Арестовича про "Русь-Україну"

Тим часом офіційний представник міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова вже відреагувала на висловлювання Арестовича у своєму Facebook.

"По-перше, добре, що ми тепер зрозуміли, над чим працюють в офісі Зеленського. А то, не приховую, були питання. По-друге, дарую ㅡ Укрусь. Не дякуйте", ㅡ написала вона.

Нагадаємо, раніше спікер української делегації в ТКГ заявив, що Україна може зробити геополітичний розворот на Схід — у бік Китаю. Однак, пізніше він уточнив, що висловлював особисту позицію в ролі експерта, а не офіційної особи.

А до цього Арестович обіцяв влаштувати Росії "другий Афганістан", якщо держава-агресор зробить повномасштабне вторгнення в Україну.