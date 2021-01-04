Советник главы ОП пообещал устроить России "второй Афганистан" в Украине

По мнению Алексея Арестовича, благодаря американскому оружию вроде "Джавелинов" Украина проучила бы Россию при попытке вторжения.

Внештатный советник председателя Офиса президента Украины Андрея Ермака по вопросам стратегических коммуникаций в сфере нацбезопасности и обороны Украины, а также по совместительству – Cоветник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович сделал новое заявление.

Как сообщил Арестович в интервью каналу "Politeka", в случае начала прямой войны с Россией, Украина перейдет в наступление и жестко накажет РФ.

Отвечая на вопрос, как долго продержится украинская армия в случае наступления российской, советник ответил: "Мы бы отлупили их, да еще пошли бы в контрнаступление. Чего нам держаться-то". Кроме того, по словам Арестовича Украина для российской стороны стала бы "Афганистаном, но только покруче", поскольку Киев накопил достаточный военный потенциал и имеет полный комплекс вооружений.

Советник уточнил, что считает ситуацию на Донбассе международным конфликтом с участием России. В этом же интервью Арестович назвал конфликт на востоке страны "войной России против Украины". По его словам, украинская сторона уже отстреляла по России больше ста "самых крутых" ракет из своих оперативно-тактических комплексов, и многие из них попали в цель, что "привело к серьезным последствиям".

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"Мы, вообще, единственная страна в мире, которая применила и применяет весь комплекс вооружений по Российской Федерации. И, как видите, от этого ничего страшного не произошло", – добавил Арестович.

Советник Ермака намекнул, что если Украина начнет применять американское оружие в противостоянии с Россией "те же "Джавелины", например", то потери российской стороны резко возрастут, "поскольку американское оружие на голову происходит российское". И Москва, по его словам, в связи с этим и сама заинтересована в деэскалации конфликта на Донбассе.

Американский переносной противотанковый ракетный комплекс "Javelin" Арестович назвал "оружием, которое изменило правила игры".

Напомним, на днях советник Ермака признал, что считает избирателей Зеленского "неразумными людьми", выражаясь при этом матерными словами.