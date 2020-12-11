Советник Ермака признал, что считает избирателей Зеленского "долбо***" (видео)

Арестович подчеркнул, что "долбо***" ему иногда кажутся и некоторые должностные лица и журналисты, но как "официальное лицо" он не может никого оскорблять.

В эфире телеканала "Украина 24" журналист Юрий Бутусов напомнил Алексею Арестовичу, который с начала декабря занимает должность внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака, что в марте 2020 года тот, подводя итоги первого года президентства Владимира Зеленского, назвал его избирателей "долбо***" (нецензурное слово). На вопрос Бутусова изменилось ли мнение Арестовича за время работы в ОП советник Ермака ответил так:

"Тут нужно разделить позицию. Если лично, то я могу отметить, что не только избиратели Зеленского, а и некоторые должностные лица и журналисты иногда кажутся мне этими самыми долбо… До сих пор. Но как официальное лицо — нет, я не могу называть гражданина Украины любым плохим словом, я всех люблю и ценю вне зависимости от политический окраски, политической партии, их взглядов или же их изменения", — сказал Арестович.

Он подчеркнул, что на тот момент в студии находились несколько человек, которые его "очень любят", но он не может их считать "долбо***".

"Я считаю, что это хорошие люди, граждане, военные эксперты. Хорошо, что они есть в нашей стране", — поделился Арестович.

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Отметим, 8 декабря на странице Минобороны Украины в Facebook появилось сообщение, в котором журналиста Юрия Бутусова назвали "наиболее бескомпромиссным экспертом касательно Минобороны" и предложили ему занять одну из должностей в ведомстве. В тот же день Бутусов на своей странице в Facebook написал, что согласен работать в министерстве, если ему предложат конкретную должность, которая соответствует его требованиям.

10 декабря на странице Министерства обороны Украины сообщили, что не могут назначить Бутусова заместителем, первым заместителем или министром обороны. В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что порядок назначения на должности в их ведомство не предусматривает исключений для людей с "комплексом Наполеона". 11 декабря Бутусов заявил, что подает в суд на Минобороны из-за "лжи и оскорблений".

Примечательно, что к Арестовичу уже не впервые возникают вопросы касательно его предыдущих высказываний. В частности, в интервью в начале декабря Арестовичу напомнили, что в январе 2020 года он назвал Ермака человеком, у которого "есть несколько признаков, присущих роли российского агента влияния" и спросили поменялось ли у него мнение, на что тот ответил: "И американцы, и британцы, и глава МИ-6 точно знают, кто является главой Офиса президента. Тем не менее, они проводят с нами совместные операции. Что это значит? Это логично означает, что они не боятся, что информация попадет к нему. И я разделяю это мнение с британцами и американцами". В том же интервью Арестович не стал открещиваться от ранее сказанных им слов о том, что "люди из окружения Зеленского работают "на подставу" Зеленского", добавив, что "многие люди пытаются негативно влиять на президента".

Напомним, 28 октября решением главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука Алексея Арестовича назначили спикером делегации с полномочиями "единого голоса".

А 1 декабря стало известно, что глава ОП Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам коммуникаций в сфере обороны. Тогда руководитель Офиса президента выражал надежду, что Арестович будет бороться с фейками и "построит конструктивное взаимодействие" со всеми представителями сектора безопасности и обороны.