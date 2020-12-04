Арестович объяснил, почему он заявлял, что у Ермака "есть признаки российского агента влияния"

1 декабря Арестовича назначили внештатным советником главы ОП Ермака.

Алексей Арестович, которого в конце октября назначили спикером украинской делегации в ТКГ, а 1 декабря — внештатным советником главы Офиса президента Андрея Ермака, дал интервью 4 каналу. Журналистка напомнила, что в январе 2020 года он назвал Ермака человеком, у которого "есть несколько признаков, присущих роли российского агента влияния" и спросила поменялось ли у него мнение. На это Арестович ответил:

"Могу сказать следующее. И американцы, и британцы, и глава МИ-6 точно знают, кто является главой Офиса президента. Тем не менее, они проводят с нами совместные операции. Как военные — например, связанные с обучением, так и операции спецслужб, как я думаю. И они наверняка знают, что Ермак будет обладать информацией. Большую часть будет знать, тем не менее операции продолжают проводить. Что это значит? Это логично означает, что они не боятся, что информация попадет к нему. И я разделяю это мнение с британцами и американцами", — сказал Арестович.

Он добавил, что в январе у него не было полноты информации. Арестович отметил, что он ошибался касательно деятельности украинской делегации в ТКГ на 70%.

"Граждане же ошибаются на 99,99 и 9 в периоде. Во-первых, идет мощная информационная кампания, которая их сбивает с толку, искажает факты. Во-вторых, у них нет информации, которая, скажем так, является внутренней", — сказал Арестович.

Также он не стал открещиваться от ранее сказанных им слов о том, что "люди из окружения Зеленского работают "на подставу" Зеленского".

"Так и есть. Многие люди пытаются негативно влиять на президента, как мне сейчас кажется. Такие люди есть и в ближайшем окружении Зеленского", — сказал Арестович.

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Отметим, в январе 2020 года Арестович в интервью YouTube-каналу ISLND TV говорил о Ермаке следующее:

"Ермак имеет ряд признаков, которые свойственны агентам российского влияния, скажу так деликатно. Например, связи с кинобизнесом России с соответствующим, которые очень быстро замыкаются на "Госпроме" и спецслужбах. И уже точно можно сказать, что он выступает посредником между Зеленским и Кремлем", — говорил Арестович.

Напомним, 28 октября решением главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука Алексея Арестовича назначили спикером делегации с полномочиями "единого голоса".

А 1 декабря стало известно, что глава ОП Андрей Ермак назначил Арестовича своим внештатным советником по вопросам коммуникаций в сфере обороны. Тогда руководитель Офиса президента выражал надежду, что Арестович будет бороться с фейками и "построит конструктивное взаимодействие" со всеми представителями сектора безопасности и обороны.