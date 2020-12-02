Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам коммуникаций в сфере обороны

Глава ОП заявил, что Арестович будет бороться с фейками.

Руководитель Офиса президента (ОП) Андрей Ермак назначил советника по информационной политике в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексея Арестовича своим внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Задачей Арестовича Ермак назвал противодействие дезинформации. Представляя его на встрече с руководителями профильных ведомств, Ермак заявил, что "в украинском информационном пространстве тиражируется много фейков, искаженной информации и необоснованных обвинений, на которые нужно своевременно и качественно реагировать".

"Задача господина Арестовича – предоставить исчерпывающий ответ, чтобы противодействовать распространению дезинформации. Мы – единственная команда, которая совместными усилиями защищает нашу страну", – сказал Ермак.

Глава ОП выразил надежду, что Арестович "построит конструктивное взаимодействие" со всеми представителями сектора безопасности и обороны.

Напомним, 28 октября решением главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука Алексея Арестовича назначили спикером делегации с полномочиями "единого голоса".