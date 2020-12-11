Бутусов хочет подать на Минобороны в суд из-за "лжи и оскорблений"

Журналист потребовал проведения публичной дискуссии с министром обороны Тараном.

Журналист Юрий Бутусов заявил, что намерен подать на Министерство обороны Украины в суд, после того, как ему отказали в назначении на должность в оборонном ведомстве. По словам Бутусова, представители Минобороны не проводили с ним собеседования, хотя написали об обратном, а также нанесли ему оскорбления.

Об этом журналист написал в Facebook.

"Министр обороны Андрей Таран солгал о проведении со мной собеседования, солгал о причинах отказа в предоставлении мне должности — вместо этого мне нахамили на сайте МО. Буду вынужден подавать в суд на Минобороны и требовать официальных извинений и удаления оскорблений в мой адрес, прошу помощи правозащитников", – написал Бутусов.

По словам журналиста, ему "не представили ни единой должности, которую он мог бы занять в Минобороны, хотя сам министр официально заявил об этом на своем сайте на всю страну".

Бутусов снова напомнил о том, что Минобороны предложило ему занять любую должность, однако, потом заявили, что у них нет вакансий "соответствующих уровню его амбиций, которые сейчас превышают его уровень необходимых компетенций".

"То есть два дня назад вы считали, что я эксперт, которому можно доверить любую работу, о которой я писал, а сейчас за два дня все это куда-то пропало? Мое внимание обратилось на одну из "министерских позиций" – заместитель министра обороны, что дает возможность контролировать политику в тех сферах, о которых я пишу. Поэтому я принял предложение министра обороны и представил программу действий. Но как только я дал согласие – мне просто нахамили", – написал Бутусов.

Журналист рассказал, что 10 декабря с ним связался начальник департамента кадровой политики Минобороны Олег Яцино, которому он заявил, что ждет встречи с министром обороны – "ведь именно министр Андрей Таран отвечает за официальное предложение мне работы через его сайт".

"Яцино меня поблагодарил, и повесил трубку. После этого я прочел гнусную ложь и хамство в свой адрес на сайте Минобороны", – добавил журналист.

Бутусов также требует публичной встречи с Яцино, чтобы он в прямом эфире объяснил, о чем они говорили.

"Если Яцино не пойдет на публичную встречу, буду вынужден привлекать его на такую встречу через суд, через народных депутатов. Люди должны знать правду – со мной никто ничего не обсуждал", – написал он.

Журналист также заявил о том, хочет провести публичную дискуссию с министром обороны Андреем Тараном.

"Считаю необходимым провести публичную дискуссию с министром Тараном о сути моей программы, не сомневаюсь, что такая дискуссия вскроет кто из нас более компетентен и привлечет большое внимание всех военнослужащих и волонтеров, всех граждан нашей страны", – написал Бутусов.

Напомним, 8 декабря на странице Минобороны Украины в Facebook появилось сообщение, в котором журналиста Юрия Бутусова назвали "наиболее бескомпромиссным экспертом касательно Минобороны" и предложили ему занять одну из должностей в ведомстве. В тот же день Бутусов на своей странице в Facebook написал, что согласен работать в министерстве, если ему предложат конкретную должность, которая соответствует его требованиям.

10 декабря на странице Министерства обороны Украины появилось сообщение, в котором чиновники ведомства заявили, что не могут назначить Бутусова заместителем, первым заместителем или министром обороны. В пресс-службе Минобороны сообщили, что порядок назначения на должности в их ведомство не предусматривает исключений для людей с "комплексом Наполеона".