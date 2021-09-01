"Мы работаем над этим": Арестович выступил за переименование Украины в "Русь-Украину"

По его словам, переименование позволит отобрать у РФ бренд "русские" и "разомкнуть" таким образом отношения с государством-агрессором. Соответствующая работа уже ведется.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, внештатный советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что выступает за переименование Украины в "Русь-Украину" для того, чтобы "отобрать бренд "русские" у России. По его словам, соответствующая работа в этом направлении уже ведется. Об этом Арестович сказал в интервью журналисту Роману Цимбалюку.

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"Надо у них (у России — ред.) отобрать бренд "русские" в конце концов. Я борюсь за то, чтобы мы называли войну правильно, например "русско-российская война". Чтоб потролить по-настоящему… Русь украинская с Россией (воюет)… Русь — это мы. Я бы сменил название государства. Назвал бы его Русь-Украина", — сказал Арестович.

Он также добавил, что Россия ежегодно тратит миллиарды долларов на пропаганду, в то время для Украины в этом нет необходимости — "нам достаточно вспомнить и занять позицию". Отвечая на вопрос журналиста о том, когда президент Украины Владимир Зеленский подпишет соответствующий указ, представитель ТКГ сказал: "Мы работаем над этим".

"Конечно, если будем говорить исторически справедливо, то есть ветка славянская, которая пошла на Москву, во Владимиро-Суздальское княжество, в Беларусь, и где-то там очень глубоко мы с этой веткой родственники. Но, во-первых, Россия не сводится только к славянскому элементу, там много кого есть. Шойгу (фамилия министра обороны РФ — ред.) — ни разу не русская фамилия. Претендовать на наследие Руси (Россия) может, мягко говоря, с очень большой натяжкой. Этот конструкт — он искусственный", ㅡ заявил Арестович.

Также он заявил, что переименование Украины является "ключом к размыканию" отношений с РФ.

"Минские соглашения, Донбасс, Крым, все наше противостояние, которому 300 лет, а то и больше, оно все замыкается на этот ключ. Мы точно знаем где ключ, где иголка кощеева — и вот она там. Наша задача — стать Русью-Украиной… Если мы это сделаем, то об остальном можно не сильно беспокоиться. Главное — захват повестки… Мы к этому идем", — сказал Арестович.

[ + – ] Заявление Арестовича о "Руси-Украине"

Тем временем официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова уже отреагировала на высказывание Арестовича в своем Facebook.

"Во-первых, хорошо, что мы теперь поняли, над чем работают в офисе Зеленского. А то, не скрою, были вопросы. Во-вторых, дарю ㅡ Укрусь. Не благодарите", ㅡ написала она.

Напомним, ранее спикер украинской делегации в ТКГ заявил, что Украина может совершить геополитический разворот на Восток — в сторону Китая. Однако позже он уточнил, что высказывал личную позицию в качестве эксперта, а не официального лица.

А до этого Арестович обещал устроить России "второй Афганистан", если государство-агрессор произведет полномасштабное вторжение в Украину.