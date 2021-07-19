"Выступал, как частное лицо": Арестович разъяснил свои слова о развороте Украины на Восток (видео)

Советник главы ОП утверждает, что отвечал на вопрос о возможной дружбе Запада с РФ ценой нашей страны "как эксперт".

Внештатный советник главы ОП Алексей Арестович объяснил слова об углублении сотрудничества Украины с Китаем и "разворотом на Восток". Об этом он рассказал в эфире Украина 24.

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По словам Арестовича, журналисты специально перекрутили его слова ради яркого заголовка после чего "вся страна сходит с ума и кричит — неужели мы меняем вектор". Его слова об углублении сотрудничества с КНР были сказаны в качестве частного лица или эксперта, а не официального представителя ОП.

В качестве советника он заявил, что курс на Евроатлантическую интеграцию прописан в Конституцию и его никто не пересматривает и он против такого. На Западе сейчас, по словам Арестовича, "попробуют сыграть в дружбу с РФ против Китая, такие люди даже есть в администрации Байдена.

"Мы совершаем плановую деятельность касательно многих стран мира, изучаем цивилизационный опыт. И когда мы говорим про Китай или звонок Си Цзиньпину или поездку Арахамии в КНР, где говорит, что мы должны перенять их опыт, он говорит не о политическом опыте, а про опыт государственного строительства — экономический, цивилизационный, который признается, в частности, на Западе", — подчеркнул Арестович.

Поэтому речи о смене внешней политике не идет.

В эфире телеканала Дом, Арестович заявлял, что если Запад захочет дружить с РФ, то Украина "развернется на восток".

Напомним, Арестович заявлял, что воду в Крым можно поменять на вывод войск и возвращение ОРДЛО под контроль Украины.