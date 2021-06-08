Воду в Крым можно менять на вывод войск с Донбасса и возвращение ОРДЛО, - Офис президента

По словам советника главы ОПУ Арестовича, сейчас сценарии о запуске воды в Крым "суют эксперты, на которых не лежит ответственность за реализацию политики".

Украина может решиться на возобновление поставок воды в аннексированный Крым в том случае, если Россия пойдет на очень серьезные уступки.

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Об этом в интервью изданию Телеграф рассказал спикер украинской делегации в ТКГ, советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Собеседник спикера украинской делегации отметил, что в последнее время чаще стал подниматься вопрос о поставке воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.

"Можем ли мы говорить, что позиция властей в этом вопросе окончательная или существуют сценарии, при которых мы можем пустить воду на полуостров?", — задался вопросом журналист, на что советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, позиция по воде в Крым может измениться с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России.

"Она может измениться только с точки зрения очень серьезных уступок со стороны России, например, воду в Крым можно менять на полное выполнение Минских соглашений, вывод войск с Донбасса, возвращение ОРДЛО на наших условиях. Теоретически мы могли бы на это пойти, но Россия готова выводить? Зачем она тратила эти же годы, тысячи жизней, санкции?", — подчеркнул Арестович в интервью журналистам.

Вместе с этим, советник главы Офиса президента отметил, что сейчас сценарии о запуске воды в Крым "суют эксперты, на которых не лежит ответственность за реализацию политики".

По словам Алексея Арестович, до прихода в ОПУ он сам мог обсуждать сценарии возобновления поставок воды в Крым по Северо-Крымскому сценарию, но сейчас он принимает участие в реализации окончательных решений.

"На данный момент речь о воде в Крым может идти только в сценариях, которые суют эксперты, на которых не лежит ответственность за реализацию политики. Вот я мог раньше о таких сценариях разговаривать. Как только пришел в Офис, я стал принимать участие в реализации решений, и уже так говорить не буду", — подытожил спикер украинской делегации в ТКГ в интервью Телеграфу.

Ранее Фокус рассказывал, что в Офисе президента предупредили о возможной ликвидации Владимира Зеленского. По словам советника главы ОПУ Алексея Арестовича, Зеленский переступил через интересы многих влиятельных людей и его могут "ликвидировать".

Также Фокус сообщал, что вода потекла в Крым через разрушающуюся дамбу Северо-Крымского канала. Плотина уже не справляется с напором, а новую так и не достроили, но оккупационные власти опасаются отравления из-за воды.