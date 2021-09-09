"Розкажуть один одному анекдоти і розійдуться", — Гордон про нову зустріч Зеленського з Путіним

Окупований Донбас не потрібен Путіну, і він використовуватиме його як розмінну монету для торгів за визнання анексії Криму і зняття санкцій.

Журналіст Дмитро Гордон називає можливу зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна марною. Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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За його словами, Володимиру Зеленському не варто зустрічатися з президентом РФ Володимиром Путіним, і ніякої користі з переговорів не буде.

"Нічого нового Володимир Олександрович із зустрічі не витримає. Це буде зустріч з кондовою, радянською людиною, яка пройшла школу КДБ. Для якого найголовніша, як він зізнавався в інтерв'ю, трагедія в житті — розпад СРСР. Зеленський — людина іншого часу, іншого покоління. Це людина майбутнього, а це (Путін — ред.) — людина минулого. Які спільні точки дотику на переговорах можуть бути в майбутнього і минулого? Зовсім ніяких... Зеленський скаже: "Віддайте Крим". Путін скаже: "Не віддам". Зеленський скаже: "Віддайте Донбас". Путін скаже: "Спочатку вибори, потім — вихід до кордону", — підкреслив Дмитро Гордон і попередив, що глава Кремля не планує віддавати Україні ОРДЛО.

Журналіст не сумнівається, що Володимир Путін використовує окупований Донбас як козирну карту для торгу з миром, намагаючись легалізувати анексію Криму в 2014 році і домовитися про зняття санкцій з Росії.

За словами Дмитра Гордона, навіть якщо Володимир Путін погодиться обговорювати питання окупованого Криму, зустріч президентів все одно не принесе ніякого результату.

"Якщо Путін погодиться обговорювати Крим, припустимо, зустрінуться. Ну подивляться один одному в очі, Зеленський розповість Путіну анекдот, Путін розповість йому анекдот, він любить солдафонські анекдоти... Розкажуть один одному анекдоти і розійдуться при своєму", — продовжив журналіст.

Дмитро Гордон також не зміг відповісти на питання, чи вирішать до 2024 року питання окупованого Криму.

[ + – ] Гордон про зустріч Зеленського і Путіна

Раніше Фокус розповідав, що Дмитро Гордон запропонував перейменувати Україну на "Росію-1". За словами журналіста, змінивши назву, Україна б потролила Росію, яка після перейменування називалася б "Росією-2".

Також Фокус повідомляв, що Дмитро Гордон відповів на образи Олександра Лукашенка. Журналіст випив келих подарованого Олександром Лукашенком "Білоруського бальзаму" за швидку відставку президента Білорусі, назвавши його деспотом і розбійником.