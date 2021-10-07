Кремль: повістку можливої зустрічі Путіна та Зеленського "відпрацьовують"

В Україні як один із пунктів порядку денного називають питання окупації Криму.

Процес підготовки можливої зустрічі президентів Володимира Путіна та Володимира Зеленського триває. Про це сказав 7 жовтня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков під час брифінгу.

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За його словами, теми, які могли б обговорюватися на зустрічі, поки не визначені. Але між Москвою і Києвом "є контакти з метою знайти список питань для обговорення".

Він зазначив, що висувалися різні пропозиції, але поки "в сухому залишку немає спільного розуміння та готовності до формулювання порядку денного".

З російського боку цією роботою займається заступник керівника адміністрації президента Дмитро Козак.

Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним за умови, якщо на переговорах порушать питання окупованого Криму. Про це 12 вересня сказав прессекретар президента України Сергій Никифоров. За його словами, Путін готовий провести нову зустріч із Зеленським, однак російська сторона відмовляється порушувати питання окупації українського Криму.

Зеленський може провести зустріч із Путіним у кінці цього року або на початку наступного. Про це 30 вересня повідомило джерело з оточення глави української держави.

Раніше Фокус розбирався, навіщо Зеленському та Путіну зустріч, яка може закінчитися провалом.