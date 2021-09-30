Зеленський може зустрітися з Путіним у кінці року, — ЗМІ

Також журналісти з посиланням на джерело в оточенні президента України заявили, що переговори лідери двох країн можуть провести на початку 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський може провести зустріч з російським лідером Володимиром Путіним у кінці цього року або на початку наступного. Про це в четвер, 30 вересня, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерело з оточення глави української держави.

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"Ми хочемо вийти на прямі переговори з Путіним. Цілком можливо зустрітися наприкінці цього року або на початку наступного. Нам потрібно зрозуміти в принципі: ми можемо про щось домовитися чи ні", — заявив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 20 квітня президент України Володимир у своєму відеозверненні запросив Путіна на переговори в "будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". У відповідь глава російської держави запевнив, що готовий до зустрічі, однак, обговорювати питання Донбасу він не має наміру. Також у Кремлі заявляли, що темою переговорів не може бути і окупований Росією Крим.

Однак прессекретар президента Зеленського Сергій Никифоров запевнив, що глава України може зустрітися з російським колегою тільки в тому випадку, якщо на зустрічі порушуватиметься питання окупації півострова.

На початку вересня в Путіна повідомили про "проблеми з визначенням кола питань" можливих переговорів лідерів двох країн. При цьому Кремль стверджував, що він "далекий" від узгодження конкретного порядку денного зустрічі.