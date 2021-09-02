"Є істотні проблеми": у Путіна виключили можливість зустрічі із Зеленським у цьому році

У Кремлі заговорили про "проблеми з визначенням кола питань" для можливих переговорів. Адміністрація Путіна при цьому наразі "далека" від узгодження якогось конкретного порядку денного зустрічі.

Проведення зустрічі президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним у цьому році є малоймовірним. Кремль і Офіс президента наразі не готують переговори глав двох держав. Про це в інтерв'ю "Известиям" заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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"Можна сказати, що жодна зі сторін не відкидає можливості такого спілкування, але при цьому по лінії адміністрацій президента — офіс президента України й адміністрація президента Росії — поки далекі від того, щоб узгодити якийсь конкретний порядок денний такої можливої зустрічі", — сказав представник Кремля.

Також Пєсков висловив сумнів, що зустріч Зеленського і Путіна можлива в цьому році.

"Я не думаю", — сказав представник російського президента на відповідне запитання журналіста.

За його словами, зустріч лідерів двох країн повинна бути добре підготовлена, проте наразі "є істотні проблеми з визначенням кола питань, які могли б обговорювати".

Нагадаємо, розмови про можливу зустрічі президентів двох країн почалися з того, що 20 квітня у своєму відеозверненні Зеленський запросив Путіна на переговори. У відповідь російський президент заявив, що готовий до зустрічі, але обговорювати зі своїм українським колегою питання Донбасу він не має наміру.

Тим часом 1 вересня Зеленський зустрівся з президентом США Джо Байденом, після якої Пєсков заявив, що Київ і Вашингтон "дружать проти Росії".