У Кремлі вважають, що Україна і США "дружать проти Росії"

У Москві "жалкують", що українсько-американські відносини будуються, "виходячи не з інтересів самих країн, а з бажання нашкодити РФ".

Оцінюючи зустріч у Вашингтоні президентів України і США, у Москві роблять висновок, що мова про українсько-американську дружбу проти Росії. Про це сказав прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє агентство ТАСС.

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За його словами, російська тематика займала велике місце в ході зустрічі, але "в основному зі знаком мінус".

"Тобто вони дружать не для себе, а проти Росії. Це може викликати тільки жаль", — резюмував Пєсков

Зазначимо, що президенти Володимир Путін і Джо Байден дійсно часто згадували про Росію в ході своєї зустрічі. Це відбувалося в контексті:

виникнення загрози для енергетичної безпеки України після запуску "Північного потоку-2";

деокупації Криму;

створення нової платформи щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У всіх цих питаннях Росія є не тільки одним з головних суб'єктів, дійових осіб. Вона є винуватцем виникнення всіх цих напружених ситуацій. Тому неможливо обговорювати ці проблеми, не кажучи про Росію.

У ставленні до цих ситуацій Україна та США мають близькі позиції, а в Росії вона — протилежна.

Нагадаємо, зустріч президентів тривала понад дві години замість заявлених 40 хвилин. Після неї Володимир Зеленський провів брифінг для преси.

Сьогодні, 2 вересня українська делегація прибула до Каліфорнії.