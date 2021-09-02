Синьо-жовта мерія, зустріч з Тімом Куком і виступ в Стенфорді. Зеленський прибув до Каліфорнії

Глава української держави відвідує цей штат США з робочим візитом вперше за історію незалежності нашої країни.

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським прибула прибула до Каліфорнії. Про це у четвер, 2 вересня (за місцевим часом ще середа) повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров.

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"Завтра вранці у президента зустріч з СЕО Apple Тімом Куком. Потім — виступ у Стенфордському університеті. Спілкування з провідними інвесторами та венчурними фондами Кремнієвої долини. Окремо — зустріч з українськими підприємцям і фахівцями долини", — розповів Никифоров.

За його словами, також президента чекає знайомство з роботою каліфорнійської нацгвардії.

Як пише Офіс президента, це перший візит глави української держави до Каліфорнії за весь час незалежності нашої країни. На честь візиту мерію Сан-Франциско висвітлили прожекторами в жовто-сині кольори українського прапора.

Як повідомлялося раніше, 1 вересня, в Білому домі відбулася перша зустріч президента України Володимира Зеленського з його американським колегою Джо Байденом. Розмова президентів України й США тривав понад дві години.

Відзначимо, в окремому матеріалі Фокус розбирався, чим для України може обернутися зустріч Байдена і Зеленського і з чим український лідер може повернутися на батьківщину. Під час вступної промови перед початком закритої частини зустрічі Байден заявив, що в період святкування 30-річчя незалежності партнерство між Україною і США міцніше, ніж будь-коли.