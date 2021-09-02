Сине-желтая мэрия, встреча с Тимом Куком и выступление в Стэнфорде. Зеленский прибыл в Калифорнию

Глава украинского государства посещает этот штат США с рабочим визитом впервые за историю независимости нашей страны.

Украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским прибыла прибыла в Калифорнию. Об этом в четверг, 2 сентября (по местному времени еще среда) сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

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"Завтра утром у президента встреча с СЕО Apple Тимом Куком. Затем — выступление в Стэнфордском университете. Общение с ведущими инвесторами и венчурными фондами Кремниевой долины. Отдельно — встреча с украинскими предпринимателям и специалистами долины", — рассказал Никифоров.

По его словам, также президента ждет знакомство с работой калифорнийской нацгвардии.

Как пишет Офис президента, это первый визит главы украинского государства в Калифорнию за все время независимости нашей страны. В честь визита мэрию Сан-Франциско осветили прожекторами в желто-синие цвета украинского флага.

Как сообщалось ранее, 1 сентября, в Белом доме состоялась первая встреча президента Украины Владимира Зеленского с его американским коллегой Джо Байденом. Разговор президентов Украины и США продлился более двух часов.

Отметим, в отдельном материале Фокус разбирался, чем для Украины может обернуться встреча Байдена и Зеленского и с чем украинский лидер может вернуться на родину. Во время вступительной речи перед началом закрытой части встречи Байден заявил, что в период празднования 30-летия независимости партнерство между Украиной и США крепче чем когда-либо.