В Кремле считают, что Украина и США "дружат против России"

В Москве "сожалеют", что украинско-американские отношения строятся, "исходя не из интересов самих стран, а из желания навредить РФ".

Оценивая встречу в Вашингтоне президентов Украины и США в Москве делают вывод, что речь идет об украинско-американской дружбе против России. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает агентство ТАСС.

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По его словам, российская тематика занимала большое место в ходе встречи, но "в основном со знаком минус".

"То есть они дружат не для себя, а против России. Это может вызывать только сожаление", – резюмировал Песков

Отметим, что президенты Владимир Путин и Джо Байден действительно часто вспоминали о России в ходе своей встречи. Это происходило в контексте:

возникновения угрозы для энергетической безопасности Украины после запуска "Северного потока – 2";

деоккупации Крыма;

создания новой платформы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Во всех этих вопросах Россия является не только одним из главных субъектов, действующих лиц. Она является виновником возникновения всех этих напряженных ситуаций. Поэтому невозможно обсуждать эти проблемы, не говоря о России.

В отношении к этим ситуациям Украина и США занимают близкие позиции, а у России она – противоположная.

Напомним, встреча президентов длилась более двух часов вместо заявленных 40 минут. После нее Владимир Зеленский провел брифинг для прессы.

Сегодня, 2 сентября украинская делегация прибыла в Калифорнию.