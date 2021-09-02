"Был мужской разговор": Зеленский рассказал о встрече с Байденом (видео)

Говорили о возможности вступления Украины в НАТО, но конкретные сроки не назывались.

Встреча президентов Украины и США продлилась более двух часов вместо заявленных 40 минут. Она началась тет-а-тет, а продолжилась в расширенном составе. После встречи Владимир Зеленский провел в "Украинском доме" брифинг для прессы, передает телеканал "Дом".

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Что рассказал Зеленский о встрече с Байденом:

встреча была продуктивной, но проходила не в исключительно солнечной атмосфере;

Байден пообещал, что в случае возникновения угрозы для энергетической безопасности Украины после запуска "Северного потока – 2", США наложат санкции;

говорили о возможности вступления Украины в НАТО. Возможные сроки этого не были названы;

Байдену понравился рассказ Зеленского о земельной реформе в Украине и развитии инфраструктуры;

обсуждался вопрос деоккупации Крыма, а также создания новой платформы по урегулированию ситуации на Донбассе. "Думаю, что министр обороны США обязательно приедет в Украину, будем ждать его визит".

в адрес Украины и команды Зеленского не было никакого негатива. "Ноль. Ни одного аспекта, ни одного слова. Это приятно".

"Я не знаю, возникла ли между нами "химия". Но то, что встреча длилась два часа, говорит, что стороны заинтересованы в диалоге и в результате этого диалога. Это был такой нормальный мужской разговор", – резюмировал президент.

[ + – ] Отъезд Владимира Зеленского из Белого дома

Напомним, 1 сентября, в Белом доме состоялась первая встреча президента Владимира Зеленского с Джо Байденом. Фокус собрал главные заявления, прозвучавшие накануне встречи и в на ней.

Во время встречи на сайте Офиса президента было опубликовано совместное заявление США и Украины касательно стратегического партнерства.