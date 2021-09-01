США и Украина опубликовали совместное заявление во время встречи Зеленского и Байдена
Документ состоит из пяти блоков: безопасность, демократия, энергетика, экономика и борьба с пандемией.
1 августа, во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой, на сайте Офиса президента было опубликовано совместное заявление США и Украины касательно стратегического партнерства.
В документе отмечается, что Киев и Вашингтон активизирует работу Комисии стратегического партнерства (КПС), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21 века.
"Для того чтобы отметить повышенный статус нашего партнерства, Министр иностранных дел Украины и Государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне", — подчеркивается в заявлении.
Сам документ состоит из пяти очень детальных блоков:
- Безопасность и оборона.
- Демократия, правосудие и права человека.
- Энергетическая безопасность и климат.
- Экономический рост и процветание.
- Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.
С полным текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.
Отметим, встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена прошла в Овальном кабинете Белого дома.
Напомним, в отдельном материале Фокус разбирался, с чем президент Украины вернется из США после встречи с американским лидером.