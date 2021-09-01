США и Украина опубликовали совместное заявление во время встречи Зеленского и Байдена

Документ состоит из пяти блоков: безопасность, демократия, энергетика, экономика и борьба с пандемией.

1 августа, во время встречи украинского президента Владимира Зеленского с его американским коллегой, на сайте Офиса президента было опубликовано совместное заявление США и Украины касательно стратегического партнерства.

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В документе отмечается, что Киев и Вашингтон активизирует работу Комисии стратегического партнерства (КПС), которая будет переориентирована и обеспечена ресурсами для преодоления вызовов 21 века.

"Для того чтобы отметить повышенный статус нашего партнерства, Министр иностранных дел Украины и Государственный секретарь США намерены утвердить новую Хартию на заседании КСП этой осенью в Вашингтоне", — подчеркивается в заявлении.

Сам документ состоит из пяти очень детальных блоков:

Безопасность и оборона. Демократия, правосудие и права человека. Энергетическая безопасность и климат. Экономический рост и процветание. Противодействие пандемии и гуманитарная помощь.

С полным текстом документа можно ознакомиться по этой ссылке.

Отметим, встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена прошла в Овальном кабинете Белого дома.

Напомним, в отдельном материале Фокус разбирался, с чем президент Украины вернется из США после встречи с американским лидером.