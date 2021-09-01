США і Україна опублікували спільну заяву під час зустрічі Зеленського і Байдена

Документ складається з п'яти блоків: безпека, демократія, енергетика, економіка і боротьба з пандемією.

1 вересня, під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського з його американським колегою, на сайті Офісу президента було опубліковано спільну заяву США та України щодо стратегічного партнерства.

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У документі зазначається, що Київ і Вашингтон активізує роботу Комісії стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована і забезпечена ресурсами для подолання викликів 21 століття.

"Для того щоб відзначити підвищений статус нашого партнерства, Міністр закордонних справ України і Державний секретар США мають намір затвердити нову Хартію на засіданні КСП цієї осені у Вашингтоні", — підкреслюється в заяві.

Сам документ складається з п'яти дуже детальних блоків:

Безпека і оборона. Демократія, правосуддя і права людини. Енергетична безпека та клімат. Економічне зростання і процвітання. Протидія пандемії і гуманітарна допомога.

З повним текстом документа можна ознайомитися за цим посиланням.

Відзначимо, зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена пройшла в Овальному кабінеті Білого дому.

Нагадаємо, в окремому матеріалі Фокус розбирався, з чим президент України повернеться з США після зустрічі з американським лідером.