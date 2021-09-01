США і Україна опублікували спільну заяву під час зустрічі Зеленського і Байдена
Документ складається з п'яти блоків: безпека, демократія, енергетика, економіка і боротьба з пандемією.
1 вересня, під час зустрічі українського президента Володимира Зеленського з його американським колегою, на сайті Офісу президента було опубліковано спільну заяву США та України щодо стратегічного партнерства.
У документі зазначається, що Київ і Вашингтон активізує роботу Комісії стратегічного партнерства (КСП), яка буде переорієнтована і забезпечена ресурсами для подолання викликів 21 століття.
"Для того щоб відзначити підвищений статус нашого партнерства, Міністр закордонних справ України і Державний секретар США мають намір затвердити нову Хартію на засіданні КСП цієї осені у Вашингтоні", — підкреслюється в заяві.
Сам документ складається з п'яти дуже детальних блоків:
- Безпека і оборона.
- Демократія, правосуддя і права людини.
- Енергетична безпека та клімат.
- Економічне зростання і процвітання.
- Протидія пандемії і гуманітарна допомога.
З повним текстом документа можна ознайомитися за цим посиланням.
Відзначимо, зустріч Володимира Зеленського і Джо Байдена пройшла в Овальному кабінеті Білого дому.
Нагадаємо, в окремому матеріалі Фокус розбирався, з чим президент України повернеться з США після зустрічі з американським лідером.