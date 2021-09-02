"Була чоловіча розмова": Зеленський розповів про зустріч із Байденом (відео)

Говорили про можливість вступу України в НАТО, але конкретні терміни не називалися.

Зустріч президентів України та США тривала понад дві години замість заявлених 40 хвилин. Вона почалася тет-а-тет, а продовжилася в розширеному складі. Після зустрічі Володимир Зеленський провів в "Українському домі" брифінг для преси, передає телеканал "Дім".

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Що розповів Зеленський про зустріч із Байденом:

зустріч була продуктивною, але проходила не в виключно сонячній атмосфері;

Байден пообіцяв, що в разі виникнення загрози для енергетичної безпеки України після запуску "Північного потоку — 2" США накладуть санкції;

говорили про можливість вступу України в НАТО. Можливі терміни цього не були названі;

Байдену сподобався розповідь Зеленського про земельну реформу в Україні й розвиток інфраструктури;

обговорювали питання деокупацію Криму, а також створення нової платформи з урегулювання ситуації на Донбасі. "Думаю, що міністр оборони США обов'язково приїде в Україну, будемо чекати його візиту";

на адресу України та команди Зеленського не було ніякого негативу. "Нуль. Жодного аспекту, жодного слова. Це приємно".

"Я не знаю, чи виникла між нами "хімія". Але те, що зустріч тривала дві години, каже, що сторони зацікавлені в діалозі і в результаті цього діалогу. Це була така нормальна чоловіча розмова", — резюмував президент.

[ + – ] Від'їзд Володимира Зеленського з Білого дому

Нагадаємо, 1 вересня в Білому домі відбулася перша зустріч президента Володимира Зеленського з Джо Байденом. Фокус зібрав головні заяви, які пролунали напередодні зустрічі та на ній.

Під час зустрічі на сайті Офісу президента було опубліковано спільну заяву США та України щодо стратегічного партнерства.