"Имеются существенные проблемы": у Путина исключили возможность встречи с Зеленским в этом году

В Кремле заговорили о "проблеме с определением круга вопросов" для возможных переговоров. Администрация Путина при этом сейчас "далека" от согласования какой-то конкретной повестки встречи.

Проведение встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в этом году является маловероятным. Кремль и Офис президента на данный момент не готовят переговоры глав двух государств. Об этом в интервью "Известиям" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — офис президента Украины и администрация президента России — пока далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи", — сказал представитель Кремля.

Также Песков выразил сомнение, что встреча Зеленского и Путина возможна в этом году.

"Я не думаю", — сказал представитель российского президента на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, встреча лидеров двух стран должна быть хорошо подготовлена, однако на данный момент "имеются существенные проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы обсуждать".

Напомним, разговоры о возможной встречи президентов двух стран начались с того, что 20 апреля в своем видеообращении Зеленский пригласил Путина на переговоры. В ответ российский президент заявил, что готов к встрече, но обсуждать со своим украинским коллегой вопрос Донбасса он не намерен.

Тем временем 1 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, после которой Песков заявил, что Киев и Вашингтон "дружат против России".