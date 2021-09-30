Зеленский может встретиться с Путиным в конце года, — СМИ

Также журналисты со ссылкой на источник в окружении президента Украины заявили, что переговоры лидеры двух стран могут провести в начале 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский может провести встречу с российским лидером Владимиром Путиным в конце этого года или в начале следующего. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источник из окружения главы украинского государства.

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"Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет", — заявил собеседник издания.

Напомним, 20 апреля президент Украины Владимир в своем видеообращении пригласил Путина на переговоры в "любой точке украинского Донбасса, где идет война". В ответ глава российского государства заверил, что готов к встрече, однако обсуждать вопрос Донбасса он не намерен. Также в Кремле заявляли, что темой переговоров не может быть и оккупированный Россией Крым.

Однако пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров заверил, что глава Украины может встретиться с российским коллегой только в том случае, если на встрече будет подниматься вопрос оккупации полуострова.

В начале сентября у Путина сообщили о "проблеме с определением круга вопросов" возможных переговоров лидеров двух стран. При этом Кремль утверждал, что он "далек" от согласования конкретной повестки встречи.