Без ілюзій. Навіщо Зеленському та Путіну зустріч, яка може закінчитися провалом

Після переговорів із Байденом знову посилилися розмови про те, що тепер Зеленському потрібно зустрічатися з Путіним. Від однієї зустрічі майже без результатів відразу перейшли до другої, яка може закінчитися так само. Фокус попросив експертів розібратися, що заважає Володимиру Зеленському зустрітися з Володимиром Путіним, кому вигідно розгойдувати цю тему, і чому президент РФ теж хоче зустрічі, але сумнівається.

Офіційно домовитися в цьому напрямку Київ із Москвою намагаються з весни 2021 року, після загострення конфлікту на Сході України та пропозиції Зеленського зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де триває війна". Прийти до консенсусу не вдається, і тема то згасає, то знову вривається в інформаційне поле з коментарями представників двох країн про те, що кожна зі сторін перешкоджає організації переговорів.

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Зустріч Зеленського і Путіна: видимість домовленості

2 вересня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков укотре повідомив журналістам, що Путін готовий зустрітися із Зеленським, оскільки відносини двох країн "треба виправляти", але є перешкода на шляху до цієї епохальної події — відсутність політичної волі Києва, який відмовляється прибрати з порядку денного можливої зустрічі "кримське питання". У відповідь глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб уникнути переговорів лідерів країн.

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Коментар прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова отримали наступного дня після зустрічі Володимира Зеленського з американським президентом Джо Байденом, тепла тональність якої стурбувала Кремль. За словами Пєскова, тісний зв'язок двох країн і той факт, що Вашингтон підтримує прагнення України коли-небудь вступити в НАТО, навели на думку, що країни "дружать не для себе, а проти Росії".

[ + – ] Дмитро Пєсков: Україна та США "дружать не для себе, а проти Росії" Фото: РИА Новости

"Президент Росії неодноразово висловлював нашу вельми чітку й зрозумілу послідовну позицію щодо продовження наближення військової інфраструктури НАТО до наших кордонів: це те, що нам зовсім не подобається", — сказав Пєсков.

Така "стурбованість" з боку Москви могла б підштовхнути адміністрацію Путіна прискорити переговорний процес із Києвом і реалізувати зустріч із Зеленським, але цього не сталося. Оскільки, за словами Пєскова, домовитися поки не виходить. А за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, Москва не готова до такої зустрічі, а в Києва на порядку денному багато інших критичних питань, наприклад організація саміту "нормандської четвірки".

Домовитися про що-небудь з Росією можна тільки ціною компромісів та істотних поступок

Про те, що Києву з Москвою буде вкрай складно домовитися про зустріч двох лідерів через діаметрально протилежні погляди на питання, які потрібно обговорити, було зрозуміло із самого початку, кажуть Фокусу експерти. У Росії навідріз відмовляються говорити про анексований Крим, вважаючи тему "закритою". В Україні обійти проблему стороною під час зустрічі двох президентів не зможуть, інакше патріотичний сегмент електорату моментально звинуватить Володимира Зеленського в тому, що він зрадив інтереси України і змирився з анексією півострова.

"Для обох країн це була б епохальна зустріч, — говорить Фокусу політичний експерт Олег Постернак. — Нам вона важлива, щоб зрушити порядок денний щодо мирного врегулювання на Донбасі, й актуальний напередодні військових навчань Захід-2021 і підписання дорожніх карт між РФ і Білорусією 9 вересня, які можуть суттєво загрожувати через інтеграцію російської і білоруської армій, що безпосередньо підвищує тривожність на білорусько-українському кордоні. Але найголовніша перешкода — тема Криму. Ми не можемо її не порушити особливо після Кримської платформи".

Путін вагається

Від ідеї знову "подивитися Путіну в очі" можна було взагалі відмовитися, тим паче, що зустріч мало вигідна українській стороні та несе в собі ризики репутацій.

По-перше, домовитися про що-небудь з Росією можна тільки ціною компромісів та істотних поступок. А будь-який найменший крок у сторону буде підхоплений опозицією і зіграє проти команди чинного президента.

По-друге, за словами Постернака, "ця зустріч несе ризики для зміни розуміння російсько-українського конфлікту". Щойно Україна зробить крок назустріч Росії, це розв'яже руки нашим європейським партнерам, які можуть вирішити, що якщо ми погодилися на переговори, вони теж можуть припинити викручувати руки РФ за допомогою санкцій і теж спробувати налагодити конструктивну взаємодію.

Але Володимиру Зеленському потрібен факт зустрічі. Не в останню чергу через іміджеві причини, оскільки цю подію можна піднести як крок до миру. А якщо за підсумком жодних результатів не буде, зустріч якраз зруйнує ілюзію у частині електорату про те, що з Путіним можна домовитися.

Жодного поліпшення україно-російських відносин не буде, поки триває війна на Донбасі

"Може, її значення перебільшене. Але один раз він [Зеленський] переконався — очна зустріч із Путіним дала результат у переговорах про продовження транзиту російського газу через Україну наприкінці 2019. Шанси можуть бути. Хоча йдеться і про більш складні питання, щодо яких у Росії не налаштовані на компроміс", — говорить Фокусу політолог Володимир Фесенко.

[ + – ] Володимир Путін: "Ну що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління?"

Що стосується Володимира Путіна, він, за словами експертів, поки не може визначитися, чи варто йому зустрічатися із Зеленським і для чого, тому використовує цю тему для піару, періодично повертаючись до неї в інформаційному полі. "Путін вагається", — продовжує Фесенко. З одного боку, російський президент не дуже хоче зустрічі із Зеленським і демонструє своє негативне ставлення. Це помітно за різними висловлюваннями президента РФ, адресованими українському гаранту.

"Ну що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країну під повне зовнішнє управління? — говорив Путін 30 червня під час прямої лінії. — Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не в Києві, а у Вашингтоні. Почасти в Берліні й у Парижі. Ну і про що розмовляти?".

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З іншого боку, за словами експерта, відповідь на питання, навіщо йому потрібна зустріч із Зеленським, у президента РФ є: йому потрібно нав'язати свою парадигму україно-російських відносин. Але в Зеленського інше бачення ситуації.

"Путін хоче обговорювати тему двосторонніх відносин, але в російському трактуванні. Але є банальна істина, яку не можуть зрозуміти в Кремлі: жодного поліпшення україно-російських відносин не буде, поки триває війна на Донбасі", — зазначає Фесенко. Завдання мінімум — відновлення перемир'я на Сході країни, припинення вогню. Після цього можна продовжувати рухатися в питаннях зняття напруги у двосторонніх відносинах, про які говорить Росія, і нерозв'язної в доступному для огляду майбутньому проблеми — теми Криму.