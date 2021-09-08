Без иллюзий. Зачем Зеленскому и Путину встреча, которая может закончиться провалом

После переговоров с Байденом вновь усилились разговоры о том, что теперь Зеленскому нужно встречаться с Путиным. От одной встречи почти без результатов сразу перешли ко второй, которая может закончиться так же. Фокус попросил экспертов разобраться, что мешает Владимиру Зеленскому встретиться с Владимиром Путиным, кому выгодно раскачивать эту тему, и почему президент РФ тоже хочет встречи, но сомневается.

Официально договориться в этом направлении Киев с Москвой пытаются с весны 2021 года, после обострения конфликта на Востоке Украины и предложения Зеленского встретиться "в любой точке Донбасса, где идет война". Прийти к консенсусу не удается, и тема то угасает, то снова врывается в информационное поле с комментариями представителей двух стран о том, что каждая из сторон препятствует организации переговоров.

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Встреча Зеленского и Путина: видимость договоренности

2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз сообщил журналистам, что Путин готов встретиться с Зеленским, так как отношения двух стран "надо исправлять", но есть препятствие на пути к этому эпохальному событию — отсутствие политической воли Киева, который отказывается вывести из повестки возможной встречи "крымский вопрос". В ответ глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы избежать переговоров лидеров стран.

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Комментарий пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова последовал на следующей день после встречи Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом, теплая тональность которой обеспокоила Кремль. По словам Пескова, тесная связь двух стран и тот факт, что Вашингтон поддерживает стремления Украины когда-нибудь вступить в НАТО, навели на мысль, что страны "дружат не для себя, а против России".

[ + – ] Дмитрий Песков: Украина и США "дружат не для себя, а против России" Фото: РИА Новости

"Президент России неоднократно излагал нашу весьма четкую и понятную последовательную позицию относительно продолжения приближения военной инфраструктуры НАТО к нашим границам: это то, что нам совсем не нравится", – сказал Песков.

Такая "обеспокоенность" со стороны Москвы могла бы подтолкнуть администрацию Путина ускорить переговорный процесс с Киевом и реализовать встречу с Зеленским, но этого не произошло. Так как, по словам Пескова, договориться пока не получается. А по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Москва не готова к такой встрече, а у Киева на повестке дня много других критических вопросов, например организация саммита "нормандской четверки".

Договориться о чем-либо с Россией можно только ценой компромиссов и существенных уступок

О том, что Киеву с Москвой будет крайне сложно договориться о встрече двух лидеров из-за диаметрально противоположных взглядов на вопросы, которые нужно обсудить, было понятно с самого начала, говорят Фокусу эксперты. В России наотрез отказываются говорить об аннексированном Крыме, считая тему "закрытой". В Украине обойти проблему стороной во время встречи двух президентов не смогут, иначе патриотический сегмент электората моментально обвинит Владимира Зеленского в том, что он предал интересы Украины и смирился с аннексией полуострова.

"Для обеих стран это была бы эпохальная встреча, — говорит Фокусу политический эксперт Олег Постернак. — Нам она важна, чтобы сдвинуть повестку по мирному урегулированию на Донбассе, и актуальна в преддверии военных учений Запад-2021 и подписание дорожных карт между РФ и Белоруссией 9 сентября, которые могут нести существенную угрозу из-за интеграции российской и белорусской армий, что напрямую повышает тревожность на белорусско-украинской границе. Но самое главное препятствие – тема Крыма. Мы не можем ее не поднять особенно после Крымской платформы".

Путин колеблется

От идеи снова "посмотреть Путину в глаза" можно было совсем отказаться, тем более, что встреча мало выгодна украинской стороне и несет в себе репутационные риски.

Во-первых, договориться о чем-либо с Россией можно только ценой компромиссов и существенных уступок. А любой малейший шаг в сторону будет подхвачен оппозицией и сыграет против команды действующего президента.

Во-вторых, по словам Постернака, "эта встреча несет риски для изменения понимания российско-украинского конфликта". Как только Украина сделает шаг навстречу России, это развяжет руки нашим европейским партнерам, которые могут решить, что раз мы согласились на переговоры, они тоже могут прекратить выкручивать руки РФ с помощью санкций и тоже попытаться наладить конструктивное взаимодействие.

Но Владимиру Зеленскому нужен факт встречи. Не в последнюю очередь по имиджевым причинам, так как это событие можно преподнести как шаг к миру. А если по итогу никаких результатов не будет, встреча как раз разрушит иллюзию у части электората о том, что с Путиным можно договориться.

Никакого улучшения украино-российских отношений не будет, пока продолжается война на Донбассе

"Может, ее значение преувеличено. Но один раз он [Зеленский] убедился — очная встреча с Путиным дала результат в переговорах о продолжении транзита российского газа через Украину в конце 2019. Шансы могут быть. Хотя речь и идет о более сложных вопросах, по которым в России не настроены на компромисс", — говорит Фокусу политолог Владимир Фесенко.

[ + – ] Владимир Путин: "Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление?"

Что касается Владимира Путина, он, по словам экспертов, пока не может определиться, стоит ли ему встречаться с Зеленским и для чего, поэтому использует эту тему для пиара, периодически возвращаясь к ней в информационном поле. "Путин колеблется", — продолжает Фесенко. С одной стороны, российский президент не очень хочет встречи с Зеленским и демонстрирует свое негативное отношение. Это заметно по разным высказыванием президента РФ, адресованных украинскому гаранту.

"Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? — говорил Путин 30 июня во время прямой линии. — Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?".

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С другой стороны, по словам эксперта, ответ на вопрос, зачем ему нужна встреча с Зеленским, у президента РФ есть: ему нужно навязать свою парадигму украино-российских отношений. Но у Зеленского другое видение ситуации.

"Путин хочет обсуждать тему двусторонних отношений, но в российской трактовке. Но есть банальная истина, которую не могут понять в Кремле: никакого улучшения украино-российских отношений не будет, пока продолжается война на Донбассе", — отмечает Фесенко. Задача минимум — возобновление перемирия на Востоке страны, прекращение огня. После этого можно продолжать двигаться в вопросах снятия напряжения в двухсторонних отношениях, о которых говорит Россия, и неразрешимой в обозримом будущем проблеме — теме Крыма.