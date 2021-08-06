Сильная вертикаль или обострение в сентябре? Зачем Зеленскому большая чистка в армии и СБУ

Владимир Зеленский по-крупному перетасовал силовиков, усилив президентскую вертикаль. Однако массовые ротации в армии и спецслужбах могут свидетельствовать о подготовке страны к возможному осеннему обострению на фронте

За две недели — почти два десятка увольнений. Сначала в отставку подал министр внутренних дел Арсен Аваков с тремя заместителями, после были уволены руководитель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк и главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, а затем — несколько замов главы СБУ. Большинство увольнений инициировал Владимир Зеленский, прислушавшись, вероятно, к мнению теневых советников.

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Смена генералов

"Президент хочет больше динамики, четких и продуманных действий, конкретных результатов. Допускаю, что стиль работы Минобороны был несколько вялый для Владимира Зеленского. Поэтому произошла кадровая ротация", — говорит Фокусу Ирина Верещук, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Чего именно не хватает президенту, нардеп умалчивает. Зато военные эксперты куда многословнее.

"Я бы назвал период руководства Руслана Хомчака брежневским застоем и деградацией Вооруженных сил. Явными стали множество проблем. Среди них питание в армии, госзакупки, неукомплектованность подразделений. Но главное — нежелание проводить реформы. Это же Хомчак до конца 2023 года растянул переход к профессиональной армии, а до 2022-го — на натовские процедуры организации, планирования и ведения боевых действий. Между тем некоторые структурные изменения не требуют дополнительных капиталовложений, достаточно организационных. Видимо, Зеленский устал слышать от западных партнеров замечания об отсутствии прогресса в реформах, поэтому провел аудит", — объясняет Олег Жданов, военный эксперт.

Полное переформатирование силового блока может привести к усилению президентской вертикали

На фоне личного конфликта теперь уже бывшего главнокомандующего ВСУ и действующего министра обороны Андрея Тарана эти проблемы ощущались особенно остро. В январе 2021-го журналисты узнали, что Хомчак подал в суд из-за запрета Тарана использовать самолеты ВСУ для грузовых перевозок ­­­(в частности украинский Ил-76МД перевозил грузы из Болгарии в Руанду по заказу компании "АОЗТ ТрансСервис"). Тогда в Минобороны заявляли, что разрешение на полеты должен был давать министр, а в Генштабе уверяли, что никакие согласования не нужны, это тренировочные полеты. В конфликт не один раз вмешивался Владимир Зеленский. После нескольких бесед с армейскими функционерами иск отозвали, а ВСУ вернули право на коммерческие перевозки.

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Эксперты отмечают, что это старая проблема. Еще в 2018 году парламент принял Закон "О национальной безопасности Украины", в котором разделил полномочия Министерства обороны и ВСУ. Нюанс в том, что после этого Кабмин не внес изменений в положение о Министерстве обороны, и на бумаге до сих пор руководствуются старыми правилами, когда все действия необходимо согласовывать с министром. Предшественники Тарана Степан Полторак и Андрей Загороднюк закрывали глаза на это противоречие, а Таран пошел на принцип и, похоже, победил. Президент отправил в отставку Руслана Хомчака — на его место пришел Валерий Залужный, командующий войсками оперативного командования "Север". "Залужный — другой по складу характера человек. От него в военной среде очень позитивные ожидания, он считается прогрессивным", — говорит Фокусу Андрей Загороднюк.

Но победа неокончательная. "Минобороны следует поменьше вмешиваться в военные дела, заниматься политикой и хозяйственными делами. При этом ВСУ не нужно влезать в хозяйственные дела и политику, а заниматься непосредственно военным управлением", — говорит нардеп Ирина Верещук, которую называют одной из главных претенденток на должность министра обороны. На вопрос журналистов она ­отвечает, что к назначению готова: "Я приму предложение как приказ". Смена руководителя ведомства может произойти не ранее сентября, когда народные депутаты вернутся с каникул. До тех пор у Андрея Тарана испытательный срок.

Глаза и уши государя

Осени на своей должности не дождался Валерий Кондратюк — главу Службы внешней разведки Зеленский отправил в отставку 23 июля. Причин таких действий, по оценкам экспертов, несколько. Основная — провал налаживания отношений с западными спецслужбами. "Внешняя разведка — это глаза и уши государя, — объясняет Олег Стариков, полковник СБУ в отставке. — Без разведки высшее политическое руководство как без рук — не понимает, что происходит в мире. Задача Кондратюка была получать развединформацию, анализировать ее, докладывать президенту и делать соответствующие прогнозы. В случае "Северного потока — 2" наша Служба внешней разведки неправильно оценила намерения промышленности и политических элит Германии о том, что им необходим газопровод. Помните все заявления, что "Северного потока — 2" не будет? Но когда наступило время "Ч" и ситуация оказалась не такой, как в докладах Кондратюка, в Офисе президента началась паника — зазвучали громкие и неосторожные заявления". Второй ошибкой Кондратюка Стариков называет отношения с США: "Разведка не давала объективной информации, с кем лучше строить отношения, поэтому Украина была то с Трампом, то заявляла, что наш лучший друг — Байден".

Зеленский назначил на должности молодых генералов, побывавших в боях на Донбассе, у которых авторитета в армии куда больше, чем у Хомчака и его команды. Они помогут президенту повысить свой рейтинг среди военнослужащих военный эксперт Олег Жданов

Версию о том, что Кондратюк мог быть причастным к исчезновению бывшего судьи Николая Чауса в Молдове и что это якобы стало причиной отставки, эксперты называют неубедительной. Да, Кондратюк должен был знать об этой операции, но ее якобы осуществляло ГУР МО, о чем заявила молдавская сторона. Украине же пришлось искать сакральную жертву, которой оказался именно Кондратюк. По стечению обстоятельств Зеленский уволил Кондратюка сразу по возвращении из Грузии, где встречался с президентом Молдовы Майей Санду.

На должность главы СВР Зеленский назначил Александра Литвиненко, руководителя Национального института стратегических исследований. "Кондратюк — оперативник, это была не его должность. Литвиненко — аналитик, причем высшей категории, окончил академию ФСБ, так что умеет думать, как противник", — поясняет Стариков, считая, что Литвиненко проявит себя во время подготовки визита Зеленского в Вашингтон 30 августа.

За спиной у Баканова

Без двух заместителей с недавних пор работает глава Службы безопасности Украины Иван Баканов. Зеленский уволил руководителя Антитеррористического центра Руслана Баранецкого и начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Василия Малыша. Еще одного зама, Сергея Андрущенко, перевел на предыдущую позицию Баранецкого. Кроме того, должности лишился Алексей Корнийчук, начальник Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

В случае "Северного потока — 2" наша Служба внешней разведки неправильно оценила намерения политических элит Германии

Возможных причин отставок несколько. Первая — неготовность службы к реформе, в результате которой СБУ должна лишиться несвойственных ей функций, например, следствия или борьбы с экономическими преступлениями.

"Я с 2019 года принимаю участие в работе над законопроектом, и все это время президента устраивали качели, когда Иван Баканов публично критиковал реформу, а теперь вдруг решено, что в сентябре закон принимаем и точка. Видимо, его сильно поджали", — говорит Иван Ступак, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной системы Украинского института будущего.

Вторая причина — неудовлетворительная борьба с контрабандой. В этом смысле важна еще одна отставка — Баканов уволил начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ, бригадного генерала Андрея Наумова.

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"В последние полтора года в службе все было сконцентрировано не на Баканове, а на Наумове", — продолжает Ступак, называя Наумова человеком Баканова, начавшим собственную игру. — Любой звонок от Наумова в структуре приравнивался к звонку ее главы. Начальники, которые поднимали трубку, привставали в кресле. Никто не сомневался в его словах. И это притом что Наумов не был замглавы СБУ, а лишь начальником одного из структурных подразделений, которое должно заниматься выявлением шпионов и коррупционеров в рядах службы".

По словам Ступака, на ключевые денежные должности — начальников региональных подразделений и начальников подразделений, занимающихся борьбой с контрабандой, — Наумов якобы лоббировал своих людей. Кроме того, в разные другие ведомства назначались его люди и устраивали там свои вертикали.

"Некоторые сотрудники СБУ наладили механизмы: одним можно завозить товары в Украину, другим нельзя, с одними таможенниками договоримся, и они будут делиться, других — посадим. Суммы циркулировали огромные. Те, кто в доле, чувствуют себя замечательно, они хотят, чтобы так продолжалось, — говорит Ступак. — Насколько я знаю, президенту донесли информацию, он был крайне зол, потребовал немедленно кадровых изменений. С должностей ушли сам Наумов и люди, которых относили к его ближайшему окружению".

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Но некоторые эксперты считают, что реформа СБУ и борьба с контрабандой — не единственные причины кадровых ротаций в службе. Третьей причиной может быть желание президента избавиться от Руслана Баранецкого. Считается, что именно он летом 2020 года доложил в Офис президента об операции по задержанию членов частной военной компании Вагнера, после чего та сорвалась. Сейчас скандал о возможной роли Офиса президента поутих, обещанное расследование журналистов Bellingcat не вышло, но это не означает, что его не будет и оно не ударит по имиджу главы государства.

Имидж президента

В целом перестановки в силовом блоке эксперты оценивают как позитивные. В армии они свидетельствуют о смене поколений и обновлении системы военного управления, в спецслужбах — о попытке организовать работу. Ротация может быть выгодна и лично президенту.

Во-первых, Владимиру Зеленскому важно найти своих людей и уволить неудобных — тех, кого ему навязали в 2019 году.

"Он назначил молодых генералов, побывавших в боях на Донбассе. У них авторитета в армии куда больше, чем у Хомчака и его команды, — уверен Олег Жданов. — Поэтому сам факт назначения таких высших офицеров сыграет позитивно. Эти назначения помогут Зеленскому повысить свой рейтинг среди военнослужащих". Жданов напоминает, что Хомчак был компромиссной фигурой, которую назначили в условиях договоренностей с олигархами: "Чем запомнился Хомчак? В 2014 году он был командующим сектора, но в его секторе произошла Иловайская трагедия. Так что ему еще предстоит ответить на вопросы по этой теме".

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Во-вторых, перестановки важны для усиления позиции президента накануне встречи Зеленского с президентом США Джо Байденом — перед поездкой в Вашингтон Украина хочет продемонстрировать, что готова меняться, но не пойдет на уступки Кремлю. Хотя бы потому, что в период возможного осеннего обострения на фронте генералы новой украинской армии готовы дать отпор врагу на Донбассе и вряд ли поддержат идею имплементации "формулы Штайнмайера".

В-третьих, в случае внутренних волнений у Зеленского будет ресурс для контроля ситуации. Недовольство может возникнуть не только из-за социально-экономических изменений в стране (повышения цен, снижения уровня жизни), но из-за того, что президент объявил войну коррупционерам, контрабандистам и олигархам, не привыкшим жить в условиях давления.

Есть и обратная сторона медали. Полное переформатирование силового блока может привести к усилению президентской вертикали и авторитаризму, а значит, к противостоянию власти и народа, новым уличным протестам. Кроме того, до конца неизвестно, кто эти внешние теневые советники президента, которые рассказали Зеленскому о происходящем в спецслужбах, и чьи интересы они представляют.