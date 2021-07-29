"Безупречные вояки". На кого Зеленский заменил глав Генштаба и ООС и кого уберут следующим

В структурах украинской армии продолжаются кадровые перестановки. 28 июля с ключевых должностей убрали еще троих генералов. Фокус попытался разобраться, почему так произошло и отставок каких еще руководителей силового блока стоит ждать в будущем.

В Украине продолжаются кадровые перестановки в секторе национальной безопасности и обороны. 28 июля указами президента и верховного главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Владимира Зеленского были смещены с занимаемых должностей начальник Генерального штаба ВСУ, командующий Десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ и командующий Операцией объеденных сил (ООС).

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Перестановки в руководстве силовых структур:

начальником Генштаба ВСУ вместо генерал-лейтенанта Сергея Корнейчука стал генерал-майор, Герой Украины Сергей Шаптала ;

стал генерал-майор, Герой Украины ; командующим ООС вместо генерал-лейтенанта Владимира Кравченко назначили генерал-лейтенанта Александра Павлюка ;

назначили генерал-лейтенанта ; руководитель ДШВ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк смещен с должности, его преемник пока не назначен.

Комментируя эти ротации, Владимир Зеленский подчеркнул, что в современном мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны, в связи с чем украинские военные должны быть готовы к выполнению задач в любых условиях. Также верховный главнокомандующий сообщил, что после перестановок ожидает эффективного взаимодействия между руководителями и командирами всех уровней армии и Министерства обороны.

Впрочем, это не дало ответа на вопрос о мотивах произведенных замен в руководстве армии, потому Фокус решил пообщаться с военнослужащими, чтобы понять, как те относятся к новым командующим, и с экспертами, чтобы разобраться в причинах таких ротаций.

[ + – ] Верховный главнокомандующий сообщил, что ожидает эффективного взаимодействия между руководителями и командирами всех уровней армии и Министерства обороны Фото: president.gov.ua

Что известно о новых руководителях Генштаба и ООС

Новым начальником Генштаба ВСУ стал Сергей Шаптала

Пришедший на смену генерал-лейтенанту Сергею Корнейчуку генерал-майор и Герой Украины Сергей Шаптала родился в Черкасской области.

С февраля по декабрь 2013 года он командовал 300-м Черновицким отдельным механизированным полком. С 2014 по 2017 год Шаптала был командиром 128-й Мукачевской горно-пехотной бригады. В начале 2015 года он принимал участие в боях за Дебальцево, после чего и был удостоен звания Героя Украины.

С 2017 года Шаптала был начальником штаба и первым заместителем командования войск Оперативного командования "Юг", а в апреле 2020 года его назначили командующим войсками Оперативного командования "Запад".

[ + – ] Начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала в 2015 году был удостоен звания Герой Украины

Новый командующий ООС — Александр Павлюк

Генерал-лейтенант Александр Павлюк родом из Житомирской области. С 2006 по 2007 он командовал украинскими миротворческими войсками в Косово.

С сентября 2010 по март 2015 года Павлюк был командиром 24-й отдельной механизированной бригады имени Данила Галицкого, с марта 2017 по апрель 2020 года — командующим войсками Оперативного командования "Запад".

Летом 2020 года его назначили командующим подготовки Командования Сухопутных Войск ВСУ.

[ + – ] С лета 2020 года Александр Павлюк был командующим подготовки Командования Сухопутных Войск ВСУ Фото: "Новинарня"

Что о новых руководителях Генштаба и ООС думают военные

Фокус пообщался с рядом действующих и бывших военнослужащих ВСУ, чтобы узнать их мнение о новых персонах в руководстве Генштаба и ООС. Оказалось, что практически все опрошенные отзываются о Шаптале и Павлюке крайне положительно.

Зеленский и его команда поставили на должности безупречных вояк, о которых всегда мечтали ястребы в Украине

"Были дела с Павлюком, мужик знающий, цепкий, умный", — рассказывает младший командир, ветеран российско-украинской войны в 2014-2015 годах, решивший остаться анонимным.

Ветеран батальона "Донбасс", также решивший остаться неназванным, подчеркнул, что "слышал про Шапталу и Павлюка только хорошее, как про командиров 128-й и 24-й бригад".

Военный аналитик Фокуса Игаль Левин после изучения биографий Шаптала и Павлюка подчеркивает: "Любопытно, но Зеленский и его команда поставили на должности безупречных вояк, о которых всегда мечтали ястребы в Украине".

Эксперты о кадровых перестановках в руководстве Генштаба, ООС и ДШВ

Политолог и кандидат политических наук Алексей Якубин в комментарии Фокусу отмечает, что в последнее время можно наблюдать множество кадровых перестановок в руководстве силовых структур Украины: замена министра внутренних дел, отставка заместителей главы Службы безопасности Украины, руководителя Службы внешней разведки и т.д. Теперь же, отмечает эксперт, "дело дошло и до армейского корпуса" (накануне, 27 июля, произошла замена главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака на Валерия Залужного).

Якубин считает, что у всех этих перестановок может быть целая группа причин. Первой из них, отмечает эксперт, возможно, является желание Банковой усилить контроль над силовым блоком страны в преддверии осени.

"Усилить свое кадровое влияние на армию, на силовые структуры", — делится Якубин.

Также политолог не исключает, что на решения о кадровых вопросах могли повлиять некоторые геополитические факторы. Он подчеркивает, что в последнее время отношения между Украиной и США стали заметно сложнее.

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"Они не всегда, скажем так, выглядят радужными. Возможно, во время встречи с Зеленским Байден потребует от украинского коллеги быстрого воплощения некоторых законодательных инициатив, в том числе — по Минским соглашениям. И, вероятно, во власти, предвидя этот вариант, пытаются поменять кадровый состав с расчетом на то, что это поможет им в будущем иметь более контролируемую ситуацию в этих структурах", — утверждает Якубин.

Не исключает эксперт и того, что представители команды Зеленского могут готовиться к каким-то масштабным событиям, в том числе — на Донбассе.

Также Якубин отмечает, что подобную "волну отставок" могли запустить для того, чтобы "отвести глаза от ключевых фигур, которых в итоге оставят на местах".

[ + – ] Эксперт не исключает, что представители команды Зеленского могут готовиться к каким-то масштабным событиям, в том числе — на Донбассе Фото: Офис президента

Политолог Владимир Фесенко в комментарии Фокусу называет ротации, которые в последнее время происходят в руководстве различных структур, "кадровой реконструкцией".

"Зеленский требует от подчиненных больше эффективности. Он давно уже сказал, что не успокоится, пока не найдет идеальных министров. И президент меняет всех руководителей, чьей работой не удовлетворен. В оборонном секторе изменения также уже напрашивались", — отмечает Фесенко.

По словам эксперта, президент решил заменить руководителей на всех позициях, где считал их "слабыми звеньями".

"Мне несколько источников сообщали, что к Хомчаку у Зеленского большое уважение. Но у них назрел конфликт с Тараном, который, судя по всему, так и не удалось решить. И, стоит подчеркнуть, Хомчака не "уволили", а поставили на тоже важную должность — первого заместителя секретаря СНБО", — рассуждает политолог.

Фесенко считает, что в последнее время происходит такое большое количество кадровых перестановок из-за того, что ранее Зеленский занимался другими делами, в том числе — законодательными вопросами, санкциями и внешней политикой.

"А сейчас Рада ушла на каникулы, по внешней политике активность несколько спала. И у Зеленского появилось время, чтобы спокойно заняться кадровыми вопросами. И после определенного анализа он принял ряд решений", — рассказывает Фесенко.

Также, рассуждает политолог, в глобальном масштабе в подобных ротациях нет ничего удивительно, поскольку регулярная смена руководителей силовых ведомств и сотрудников спецслужб, чтобы те "не слишком сростались со своим креслом", является общемировой практикой.

Координатор направления международной политики Центра политических исследований "Доктрина" Денис Москалик в комментарии Фокусу отмечает, что последние перестановки в военном руководстве Украины вызваны изменениями в балансе сил среди украинских элит, а триггером для их начала стала отставка Авакова, которая, по словам эксперта, обусловлена "победой главы Офиса президента Андрея Ермака в борьбе за власть с министром МВД, которая велась в течение последнего года".

"Одно из проявлений этой борьбы — дело "вагнергейта", которое раскручивалась силами Авакова. "Вагнергейт" провалился, соответственно Ермаку удалось убедить Зеленского и представителей олигархических групп, что Аваков таким образом пытался не только нанести удар по самому Ермаку, но и по руководству Украины, чрезмерно усиливая свое влияние", — рассказывает эксперт.

После "проигрыша Авакова", утверждает Москалик, и начались снятия с должностей связанных с ним людей, в том числе — Хомчака и другого высшего руководства сферы обороны и нацбезопасности, меняя его на более лояльное тем группам влияния, которые сейчас усилились.

Аналитик и политтехнолог Александр Кочетков в колонке на Фокусе утверждает, что перестановки в армии "нельзя рассматривать в отрыве от других кадровых процессов у силовиков". По его словам, ротации началсь из-за того, что Офис президента "всерьез озаботился управляемостью главных силовых ведомств страны и пытается срочно выстроить жестку вертикаль".

Кочетков уверен, что в Украине грядет экономический кризис, который может вылиться в уличные протесты. И именно для подавления массовых акций, считает эксперт, Банковая и занимается переформатированием руководства силовых структур.

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"Страна может полыхнуть, но протестную улицу власть намерена задавить", — утверждает Кочетков.

Стоит ли ждать новых кадровых перестановок в руководстве ВСУ и Минобороны

Алексей Якубин в комментарии Фокусу не исключает вероятности того, что в обозримом будущем может состояться отставка и министра обороны Украины Андрея Тарана, с которым у уже бывшего главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака был конфликт.

[ + – ] Эксперт не исключает вероятности того, что в обозримом будущем может состояться отставка и министра обороны Украины Андрея Тарана Фото: Министерство обороны Украины

"В политических кругах уже длительное время ходят разговоры о том, что осенью могут состояться отставки ряда министров, в том числе — Тарана", — утверждает Якубин.

Эксперт считает, что главу Минобороны не отправили в отставку вместе с Хомчаком по той причине, что Верховная Рада, которая должна проголосовать за соответствующее решение, находится на парламентских каникулах.

"До каникул же его не отправили в отставку из-за того, что, предположительно, власти не хотели совмещать этот процесс с отставкой министра внутренних дел Авакова. Убирать сразу две такие фигуры — слишком большой стресс для системы. Те же перестановки, которые можно сделать указом президента, уже произведены", — рассуждает Якубин.

Отставок же помимо Тарана, считает эксперт, в ближайшем будущем ждать не стоит, поскольку ключевые кадровые ротации уже произошли.

Владимир Фесенко в комментарии Фокусу предполагает, что действующий министр обороны после истории с Хомчаком получил "испытательный срок".

"Президент будет смотреть и дальше как будет двигаться оборонная реформа. И, соотвественно, какой будет эффект от кадровых решений. Если претензии останутся — не исключаю, что Тарана могут поменять", — отмечает Фесенко.

Денис Москалик же утверждает, что вскоре могут произойти новые кадровые перестановки в силовом блоке страны.

"Новые руководители, будучи ставленниками других групп влияния, безусловно захотят поставить на ответственные должности своих людей, которые лояльны к ним, или, как минимум, не являются представителями конкурентов", — рассказывает Москалик.

Минобороны и нардепы воздержались от комментариев по поводу замен в руководстве Генштаба, ООС и ДШВ

За комментариями по вопросу отставки начальника Генштаба и командующих ООС с ДШВ Фокус также обратился к ряду членов Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Однако никто из них не захотел публично высказываться на эту тему.

"Извините, но это очень тонкий вопрос. Я не хочу комментировать эти изменения. Лично я поддерживаю замену вышеупомянутых должностных лиц", — ответил журналисту Фокуса член оборонного Комитета Рады Юрий Здебский (фракция "Слуга народа").

Фокус отправил запрос с предложением прокомментировать ротации в руководстве Генштаба, ООС и ДШВ и в Министерство обороны Украины. Однако на момент публикации этого материала ответа от представителей ведомства не было получено.

Примечательно, что при написании статьи о причинах замены главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака на Валерия Залужного Фокус также обращался в Миноброны, чтобы предоставить его руководителю Андрею Тарану, у которого был конфликт с Хомчаком, возможность высказать свою позицию по данному вопросу. На момент публикации того материала мы также не получили от ведомства никакого ответа. Однако позже сотрудники его пресс-службы прислали письмо, в котором подчеркнули, что "оценку деятельности лиц на ключевых должностях в системе Минобороны дает президент" и оставили ссылку на заявление по этой теме на сайте главы государства.