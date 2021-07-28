Оборонные заказы и "кадровый почерк Зеленского". Что стало причиной замены Хомчака на Залужного

Главнокомандующим ВСУ вместо Руслана Хомчака, у которого был конфликт с министром обороны Андреем Тараном, стал Валерий Залужный. Фокус поинтересовался причинами кадровой перестановки и выяснил, каких изменений стоит ждать армии с приходом нового руководителя.

27 июля пост главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) покинул генерал-майор Руслан Хомчак. О том, что президент решил отправить генерал-майора в отставку, сообщил во время состоявшегося в тот же день брифинга руководитель пресс-службы главы государства Сергей Никифоров.

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Хомчака решили назначить первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-майор Валерий Залужный.

Отставка Хомчака стала для широкой общественности неожиданностью, и многие задаются вопросами о ее причинах. Фокус узнал у экспертов, каковы мотивы кадровых изменений в руководстве украинской армии и чего ждать от ее нового главнокомандующего.

Конфликт между Русланом Хомчаком и Андреем Тараном

Пресс-секретарь Владимира Зеленского в ходе брифинга сообщил, что у президента нет сомнений в преданности присяге, патриотизме и профессионализме Хомчака, однако глава государства хочет видеть эффективное взаимодействие между ВСУ и Министерством обороны, которое возглавляет генерал-лейтенант Андрей Таран.

"Но такой синергии мы не видим, а видим, наоборот, конфликты", — подчеркнул Никифоров.

[ + – ] Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак ушел в отставку

В пресс-релизе, размещенном на сайте президента Украины, подчеркивается, что "оборонная сфера в стране должна функционировать стабильно, скоординировано и без недоразумений между руководителями". И, соответственно, после перестановки в руководстве ВСУ глава государства ожидает налаживания взаимодействия между армией, Минобороны и в структурах сектора безопасности.

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Поставленные задачи не исполнялись, — Подоляк об увольнении Хомчака

О конфликте Руслана Хомчака с министром обороны Андреем Тараном стало известно в январе 2021 года. Причиной разногласий оказался самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который перевез спецгруз с оружием из Болгарии в Руанду. Заказчиком доставки выступала частная компания ООО "АТЗТ Транс Сервис".

Таран, узнав об этой транспортирове, вынес руководству ВСУ строгие выговоры. Министр настаивал на том, что должен лично согласовывать подобные перелеты. В то же время СМИ сообщали, что предыдущие руководители Минобороны не занимались утверждением таких перелетов.

Ситуация комплексная, и ее не стоит сводить к какой-то одной личностной причине

Хомчак и другие генералы ВСУ, в свою очередь, подали несколько судебных исков, чтобы оспорить приказ Тарана по результатам служебного расследования, которым был наложен запрет на грузовые авиаперевозки самолетами ВСУ.

В конфликт пришлось вмешиваться лично Владимиру Зеленскому. После ряда встреч судебные иски были отозваны, однако в Минобороны заявили, что выговоры руководству ВСУ останутся в силе.

Вероятно, затяжной кофликт уже и утомлял, и раздражал: в интервью, которое вышло в эфир 24 июня, президент не исключил возможности отставки Хомчака и Тарана, однако подчеркнул, что оба "работают над исправлением ошибок".

"Если они все не исправят, будет другая беседа", — заявил президент.

27 июля, через месяц, было объявлено об отставке Руслана Хомчака — одного из участников конфликта.

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Комментируя этот момент Фокусу, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что в июньском интервью Владимир Зеленский недвусмысленно намекнул, что у сторон есть время для исправления ошибок.

"Очевидно, что поставленные президентом задачи не исполнялись так эффективно, как Зеленский на это рассчитывает", — рассказал Подоляк Фокусу.

Примечательно, что, отвечая на вопрос был ли конфликт между Тараном и Хомчаком единственной причиной отставки последнего, советник главы ОП заявил, что это был один из ключевых мотивов, однако далеко не единственный.

"Должны быть усиления направления по подготовке и реализации гособоронзаказа, модернизации армии, обеспечения военных — их профессиональной и социальной перспективы. То есть ситуация комплексная, и ее не стоит сводить к какой-то одной личностной причине", — рассказал Подоляк Фокусу.

Позиция Руслана Хомчака: "Внутреннее сопротивление и попытки дискредитировать"

Руслан Хомчак, комментируя свою отставку с должности главнокомандующего ВСУ, заявил, что за прошедшие два года ему удалось заложить существенную базу, благодаря которой украинская армия приблизилась к стандартам НАТО и сможет дать отпор России, если та снова попробует напасть.

Также Хомчак подчеркнул, что реформирование военного сектора осложнялось из-за необходимости противодействовать российской агрессии, внутреннего сопротивления и попыток дискредитировать его и других военных командиров. Впрочем, заверил генерал-майор, несмотря на препятствия, в системе ВСУ удалось сделать серьезные сдвиги, которые позволят ей работать "без ручного вмешательства".

[ + – ] Реакция Хомчака на отставку с должности главнокомандующего ВСУ

Эксперты о причинах отставки Хомчака высказываются по-разному.

Причина 1. "Это не политика, это характеры"

Военный эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Игорь Козий в комментарии Фокусу все же называет причиной отставки Хомчака конфликт с Тараном.

"Оба они военные, оба старшие офицеры. У обоих характер не совсем мягкий. С самого начала было понятно, что они будут конфликтовать. …Есть позиция человека, который воевал, прошел Иловайск [Хомчак], и позиция человека, который практически всю службу прошел в Киеве или за границей [Таран]", — отмечает Козий.

По словам военного эксперта, конфликт между Хомчаком и Тараном начался примерно за полгода до того, как информация о нем этом повилась в публичной плоскости (январь 2021 года).

"Не ищите кошку в темной комнате. Ее там нет. Два характера. Они не сошлись"

Рассуждая о других возможных мотивах отставки Хомчака, Игорь Козий отмечает, что не считает ни бывшего главнокомандующего ВСУ, ни действующего министра обороны "политиками".

"Не ищите кошку в темной комнате. Ее там нет. Два характера. Они не сошлись", — утверждает военный эксперт.

Также Козий отмечает, что в амплуа первого заместителя секретаря СНБО у Хомчака еще будет возможность себя проявить.

"Там нагрузка отличается от работы "в поле", нужно больше работать головой. Много вещей, которые относятся к серьезным национальным вещам. И он сможет разобраться в перипетиях деятельности разных силовых структур, в том числе — Генштаба", — подчеркивает Козий.

[ + – ] Хомчак был одним из командующих во время боев за Иловайск Фото: Минобороны Украины

Причина 2. "Конфликт, заложенный в системе"… плюс оборонные заказы

Военный обозреватель Олег Стариков в разговоре с журналистом Фокуса также рассказывает, что одной из причин отставки Хомчака стало то, что у них с Тараном не получилось найти общий язык.

"Это вылилось в публичную плоскость, что в современной геополитической и внутриполитической обстановке в стране неприемлемо. В ВСУ руководство такого никогда не допускало и всегда принимало соответствующие меры", — утверждает Стариков.

Еще одной причиной эксперт называет то, что вовремя не было переработано положение Кабмина "О Министерстве обороны" — так, как того требует ЗУ "О национальной безопасности".

"В Законе указано, что Минобороны не руководит ВСУ по военной линии, это делает только верховный главнокомандующий, то есть президент. Министерство осуществляет руководство только административное и военно-политическое руководство. А в положении написано, что и военное руководство. Закон же разработан в соответствии со стандартами и принципами НАТО", — рассказывает Стариков.

Министр обороны Украины считает, что может управлять ВСУ в военном плане, тогда как, согласно законодательству, главнокомандующий обязан подчиняться по этой линии лишь президенту

То есть министр обороны Украины считает, что может управлять ВСУ в военном плане, тогда как, согласно законодательству, главнокомандующий обязан подчиняться по этой линии лишь президенту.

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Еще одной причиной возникновения недоразумений между Хомчаком и Тараном Стариков называет "государственные оборонные заказы". Эксперт утверждает, что, согласно требованиям НАТО, во время закупок главным заказчиком являются ВСУ. Их представители собирают информацию о нуждах армии и передают ее в Минобороны, которое, будучи распорядителем финансовых средств, предоставляет приобретенные товары военным.

Если не исправить положение "О Минобороны" и ситуацию с госзакупками, у нового главнокомандующего ВСУ также вскоре начнутся разногласия с министром обороны

"Но это вылилось в то, что ВСУ подают данные, а в Минобороны начинают это корректировать. Хотя они не имеют права этого делать", — рассказывает Стариков.

По словам эксперта, когда президент понял сложившуюся ситуацию, он и принял решение перевести Хомчака на другую должность, в СНБО. И, утверждает Стариков, если не исправить положение "О Минобороны" и ситуацию с госзакупками, у нового главнокомандующего ВСУ также вскоре начнутся разногласия с министром обороны, что может привести к очередной отставке.

"Конфликт заложен в самой системе. И в нее нужно внести изменения", — заявляет военный обозреватель.

[ + – ] Андрей Таран является министром обороны Украины с марта 2020 года Фото: mil.gov.ua

Причина 3. "Кадровый почерк Зеленского"

А вот политтехнолог Олег Постернак в комментарии Фокусу называет отставку Хомчака и ротацию других руководителей правоохранительных структур (главы МВД, заместителей руководителя СБУ и т.д.) "приметными событиями в контексте укрепления силовой вертикали президента Зеленского".

"Безусловно, это определенный кадровый почерк Зеленского. Для него принципиально отсутствие внутренних конфликтов в команде и максимальная концентрация усилий для выполнения поставленных задач. Поэтому конфликт министра обороны Тарана и Хомчака — это огромная проблема, которая разъедала единство управления в системе национальной обороны и безопасности", — подчеркивает Постернак.

Рассуждая о слухах касательно возможного влияния на отставку Хомчака руководителя Офиса президента Андрея Ермака эксперт заявляет, что "не стал бы переоценивать объем его влияния на силовые ведомства", называя Ермака "более политической и бюрократической фигурой".

"Высшие чины армии имеют свой политический вес и вряд ли бы потерпели ставленника того или иного чиновника у руля ключевой структуры. За несколько лет в Украине сформировалась своя армейская элита, которая характеризуется ведомственной сплоченностью. Поверьте, она не потерпит у руля слабовольного исполнителя чьих-то политических прихотей", — отмечает Постернак.

Впрочем, напоминает политтехнолог, в среде ВСУ уже бывшего главнокомандующего "очень предметно" упрекали за то, что "РФ и ее вооруженные формирования безнаказанно стали использовать многоприцельные беспилотные авиакомплексы "Орлан-10", которые буквально висят над линией соприкосновения".

"Поговаривают, что Хомчак игнорировал угрозу, не давая распоряжения их сбивать, как это было ранее", — рассказывает Постернак.

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Перспективы и вызовы нового командующего ВСУ

Генерал-майор Валерий Залужный, который сменил Хомчака на должности главнокомандующего ВСУ, начал военную службу в 1997 году. Ранее он возглавлял бригады и оперативные командования "Запад" и "Север". С 2014 года Залужный активно принимает участие в войне против России, потому о ситуации в современной армии знает не понаслышке. Эксперты также называют его "уважаемым среди военных человеком".

Политтехнолог Олег Постернак полагает, что ключевыми вызовами для нового главнокомандующего ВСУ Залужного станут угроза военной тревожности на границе с РФ, в особенности — на Черном море, а также получение статуса основного союзника США вне НАТО (Major Non-NATO Ally).

Также политтехнолог подчеркивает необходимость дальнейших реформ в украинской армии и укрепления боеспособности украинских частей на Донбассе.

[ + – ] Новый главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поступил на воинскую службу в 1997 году Фото: НикВести

Военный эксперт Игорь Козий отмечает, что основной задачей Залужного на должности главнокомандующего ВСУ будет реформирование армии.

"Есть три столпа, на которых строятся вооруженные силы: моральный, материально-технический — и подготовка войск со штабами", — рассказывает Козий, подчеркивая, что каждое из этих базовых направлений необходимо развивать.

А военный обозреватель Олег Стариков утверждает, что от назначения Залужного глобальных изменений в ВСУ ожидать не стоит.

"Вся военная политика, военная доктрина и военная безопасность уже отработаны. ВСУ перевели свою структуру на стандарты НАТО. Все командование уже создано. Думаю, Залужный в течение года будет осваиваться, изучать стратегический уровень. Потом, возможно, начнет какие-то трансформации", — делится Стариков.

Рассуждая о необходимых изменениях в структуре ВСУ эксперт заявляет, что необходимо наращивать боевые возможности и переходить на новые системы управления и разведки.

[ + – ] "Военная политика, военная доктрина и военная безопасность уже отработаны", - отмечает эксперт Фото: TSN.ua

Фокус обратился в пресс-службу Минобороны, чтобы предоставить министру Андрею Тарану возможность прокомментировать оставку главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, однако на момент публикации материала ответа не получил.