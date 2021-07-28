На время особого периода: Рада подчинила Нацгвардию Министерству обороны

Все административное и военно-политическое управление останется у МВД, но подчиняться силовики будут главнокомандующему ВСУ.

Верховная Рада проголосовала за изменения закона о Национальной гвардии Украины в части их подчинении министерствам. Об этом сообщается на сайте ВРУ.

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До принятия поправок Национальная гвардия подчинялась Министерству внутренних дел, но в случае военного положения, они переходили под контроль Минобороны. Изменения в законе предполагают, что Нацгвардия будет подчиняться Министерству обороны во время действия особого периода.

Особый период в Украине действует с 17 марта 2014 года.

При этом военно-политическое и административное руководство силовиками будет и дальше происходить из МВД. Подчиняться Нацгвардия будет главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, которого вчера назначил президент. Однако под контроль Минобороны не перейдут части или подразделения, охраняющие дипломатические представительства.

Изменения вступят в силу после вступления в силу закона "Об основах национального сопротивления", который должен быть подписан Владимиром Зеленским.

Напомним, после отставки Арсена Авакова, Давид Арахамия заявлял о том, что Нацгвардию и Госпогранслужбу выведут из-под контроля МВД.