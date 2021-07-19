После отставки Авакова "слуги" намерены вывести Госпогранслужбу и Нацгвардию из-под контроля МВД

Арахамия заявил, что дискуссия о разделении министерства на несколько частей велась два года, однако Аваков выступал против такой инициативы.

"Слуги народа" хотят вывести Национальную гвардию и Государственную пограничную службу из-под контроля Министерства внутренних дел (МВД) Украины. Об этом сообщил в эфире телеканала "Украина 24" руководитель одноименной фракции в Верховной Раде Давид Арахамия.

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Нардеп подчеркнул, что задача о разделении МВД на несколько инстанций и отделении от ведомства Нацгвардии с Госпогранслужбой была поставлена перед новым министром внутренних дел Денисом Монастырским.

"Одна из главных задач, которые будут стоять перед министром, — это сделать разделение этих частей", — рассказал Арахамия.

Он заявил, что пограничная служба "точно будет выведена" из-под контроля МВД, однако по Государственной миграционной службе вопрос пока остается открытым.

Также Арахамия сообщил, что отделить Нацгвардию и Госпогранслужбу от МВД представители правящей коалиции хотели уже давно, "обсуждение длилось два года", однако бывший министр Арсен Аваков выступал против такой инициативы.

Напомним, Арахамия рассказывал, что новый руководитель МВД Денис Монастырский намерен на месяц исчезнуть из информационного поля, чтобы детальнее изучить ситуацию в своем министерстве. После этого чиновник выйдет на пресс-конференцию, на которой расскажет о своих планах. Рада назначила Монастырского министром внутренних дел 16 июля.

15 июля нардепы проголосовали за отставку с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Уже бывший глава МВД так и не объяснил причин, по которым решил написать заявление об увольнении, и Фокус проанализировал топ-5 версий, почему Аваков ушел.