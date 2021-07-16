Рада назначила Дениса Монастырского новым министром внутренних дел (видео)

За это решение проголосовал 271 депутат. Новый министр пообещал защищать трудовые и социальные права полицейских, а также бороться с ОПГ и наркоторговлей.

В пятницу, 16 июля, Верховная Рада Украины поддержала назначение Дениса Монастырского на должность министра внутренних дел Украины. Трансляция заседания велась в прямом эфире.

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За соответствующее решение проголосовал 271 депутат (244 "слуги народа", 16 депутатов группы "ДОВІРА", 14 депутатов группы "Партія "За майбутнє"). Перед голосованием премьер-министр Денис Шмыгаль представил Монастырского в качестве кандидата на вышеупомянутую должность. Глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов призвал парламентариев поддержать назначение Монастырского.

Затем Рада проголосовала за досрочное прекращение его полномочий народного депутата.

Сам кандидат также выступал с трибуны и рассказывал о своих планах и целях на должности главы МВД. Он поблагодарил президента Владимира Зеленского за доверие, а также попросил почтить минутой молчания погибших сотрудников полиции. Он отметил, что, каждый день выходя на работу, они могут больше никогда туда не вернуться.

"Вопрос защиты трудовых и социальных прав полицейских, увеличение расходов на оплату труда — будет одним из приоритетов в моей работе. И здесь мне нужна будет поддержка и президента, и премьер-министра, и парламента", — отметил он.

Также Монастырский пообещал бороться с организованной преступностью, а также продолжить развитие системы автоматической фиксации нарушения ПДД.

"Одним из приоритетов моей деятельности будет противодействие и предотвращение распространения наркотиков, а также помощь в реабилитации наших соотвечественников, которые пошли на преступление после того, как, к сожалению, стали зависимыми от наркотиков", — сказал он.

Также Монастырский заявил, что продолжит цифровизацию полиции при помощи Министерства цифровой трансформации.

Перед назначением на должность министра Монастырский возглавлял Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. По этой причине он не принимал участия в голосовании, чтобы избежать конфликта интересов.

Напомним, что в четверг, 15 июля, Рада проголосовала за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова. За соответствующее решение проголосовал 291 народный депутат. Перед этим он сам написал заявление об уходе. На заседании Рады он отсутствовал.

Аваков на сегодняшний день не озвучил причины своего ухода.

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