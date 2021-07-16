Рада призначила Дениса Монастирського новим міністром внутрішніх справ (відео)

За це рішення проголосував 271 депутат. Новий міністр пообіцяв захищати трудові та соціальні права поліцейських, а також боротися з ОЗУ і наркоторгівлею.

У пʼятницю, 16 липня, Верховна Рада України підтримала призначення Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України. Трансляція засідання велася в прямому ефірі.

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За відповідне рішення проголосував 271 депутат (244 "слуги народу", 16 депутатів групи "ДОВІРА", 14 депутатів групи "Партія "За майбутнє"). Перед голосуванням премʼєр-міністр Денис Шмигаль представив Монастирського як кандидата на вищезгадану посаду. Голова підкомітету з питань кримінального законодавства та протидії злочинності Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов закликав парламентаріїв підтримати призначення Монастирського.

Потім Рада проголосувала за дострокове припинення його повноважень народного депутата.

Сам кандидат також виступав з трибуни і розповідав про свої плани та цілі на посаді глави МВС. Він подякував президенту Володимиру Зеленському за довіру, а також попросив вшанувати хвилиною мовчання загиблих співробітників поліції. Він зазначив, що, кожен день виходячи на роботу, вони можуть більше ніколи туди не повернутися.

"Питання захисту трудових і соціальних прав поліцейських, збільшення витрат на оплату праці — буде одним із пріоритетів у моїй роботі. І тут мені знадобиться підтримка і президента, і премʼєр-міністра, і парламенту", — зазначив він.

Також Монастирський пообіцяв боротися з організованою злочинністю, а також продовжити розвиток системи автоматичної фіксації порушення ПДР.

"Одним із пріоритетів моєї діяльності буде протидія і запобігання поширенню наркотиків, а також допомога в реабілітації наших співвітчизників, які пішли на злочин після того, як, на жаль, стали залежними від наркотиків", — сказав він.

Також Монастирський заявив, що продовжить цифровізацію поліції за допомогою Міністерства цифрової трансформації.

Перед призначенням на посаду міністра Монастирський очолював Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. З цієї причини він не брав участі в голосуванні, щоб уникнути конфлікту інтересів.

Нагадаємо, що в четвер, 15 липня, Рада проголосувала за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. За відповідне рішення проголосував 291 народний депутат. Перед цим він сам написав заяву про звільнення. На засіданні Ради він був відсутній.

Аваков досі не озвучив причини свого відходу.

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