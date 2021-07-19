Після відставки Авакова "слуги" мають намір вивести Держприкордонслужбу та Національну гвардію з-під контролю МВС

Арахамія заявив, що дискусія про поділ міністерства на кілька частин велася два роки, однак Аваков виступав проти такої ініціативи.

"Слуги народу" хочуть вивести Національну гвардію і Державну прикордонну службу з-під контролю Міністерства внутрішніх справ (МВС) України. Про це повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" керівник однойменної фракції у Верховній Раді Давид Арахамія.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Нардеп підкреслив, що завдання про поділ МВС на кілька інстанцій і відділення від відомства Нацгвардії з Держприкордонслужбою було поставлено перед новим міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

"Одне з головних завдань, які будуть стояти перед міністром, — це зробити поділ цих частин", — розповів Арахамія.

Він заявив, що прикордонна служба "точно буде виведена" з-під контролю МВС, однак щодо Державної міграційної служби питання поки залишається відкритим.

Також Арахамія повідомив, що відокремити Національну гвардію і Держприкордонслужбу від МВС представники керівної коаліції хотіли вже давно, "обговорення тривало два роки", проте колишній міністр Арсен Аваков виступав проти такої ініціативи.

Нагадаємо, Арахамія розповідав, що новий керівник МВС Денис Монастирський має намір на місяць зникнути з інформаційного поля, щоб детальніше вивчити ситуацію у своєму міністерстві. Після цього чиновник вийде на пресконференцію, на якій розповість про свої плани. Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ 16 липня.

15 липня нардепи проголосували за відставку з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Уже колишній глава МВС так і не пояснив причин, через які вирішив написати заяву про звільнення, і Фокус проаналізував топ-5 версій, чому Аваков пішов.