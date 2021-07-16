Новый глава МВД Украины Монастырский исчезнет на месяц, - Арахамия

Глава "слуг" в Раде утверждает, что новоиспеченный глава МВД хочет провести аудит наработок ведомства. А о результатах расскажет на специальной пресс-конференции.

Новоиспеченный руководитель Министерства внутренних дел (МВД) Украины Денис Монастырский собирается на месяц исчезнуть из медийного пространства для того, чтобы лучше изучить свои обязанности и задачи. Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

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По словам парламентария, Монастырский в течение ближайшего месяца намерен заняться аудитом наработок министерства, после чего даст пресс-конференцию, в ходе которой расскажет о своих планах и видении различных программ ведомства.

Также Арахамия рассказал, что у нового главы МВД Украины есть ряд "интересных идей и концепций", которые тот хочет воплотить в жизнь.

Руководитель "слуг народа" в Верховной Раде поделился, что у него есть "большая надежда на Монастырского", и отметил, что правоохранительный комитет парламента, который новоиспеченный министр ранее возглавлял, находится в пятерке сложнейших комитетов, поскольку от него зависит "фактически каждый гражданин".

Напомним, Рада назначила Монастырского министром внутренних дел в пятницу, 16 июля. Его кандидатуру предложил президент Владимир Зеленский.

В четверг, 15 июля, Рада поддержала отставку с должности министра внутренних дел Арсена Авакова. Уже бывший глава МВД так и не объяснил причин, по которым он решил написать заявление об увольнении, и Фокус проанализировал топ-5 версий, почему Аваков ушел.