Новий глава МВС України Монастирський зникне на місяць, — Арахамія

Глава "слуг" у Раді стверджує, що новоспечений глава МВС хоче провести аудит напрацювань відомства. А про результати розповість на спеціальній пресконференції.

Новоспечений керівник Міністерства внутрішніх справ (МВС) України Денис Монастирський збирається на місяць зникнути з медійного простору для того, щоб краще вивчити свої обовʼязки і завдання. Про це в ефірі каналу "Україна 24" заявив керівник фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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За словами парламентарія, Монастирський протягом найближчого місяця має намір зайнятися аудитом напрацювань міністерства, після чого дасть пресконференцію, у ході якої розповість про свої плани і бачення різних програм відомства.

Також Арахамія розповів, що в нового глави МВС України є ряд "цікавих ідей і концепцій", які той хоче втілити в життя.

Керівник "слуг народу" у Верховній Раді поділився, що в нього є "велика надія на Монастирського", і зазначив, що правоохоронний комітет парламенту, який новоспечений міністр раніше очолював, у пʼятірці найскладніших комітетів, оскільки від нього залежить "фактично кожен громадянин".

Нагадаємо, Рада призначила Монастирського міністром внутрішніх справ у пʼятницю, 16 липня. Його кандидатуру запропонував президент Володимир Зеленський.

У четвер, 15 липня, Рада підтримала відставку з посади міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Уже колишній глава МВС так і не пояснив причин, через які він вирішив написати заяву про звільнення, і Фокус проаналізував топ-5 версій, чому Аваков пішов.