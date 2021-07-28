На час особливого періоду: Рада підпорядкувала Національну гвардію Міністерству оборони
Усе адміністративне і військово-політичне керівництво залишиться в МВС, але підкорятися силовики будуть головнокомандувачу ЗСУ.
Верховна Рада проголосувала за зміни закону про Національну гвардію України в частині їх підпорядкування міністерствам. Про це повідомляється на сайті ВРУ.
До ухвалення поправок Національна гвардія підпорядковувалася Міністерству внутрішніх справ, але в разі воєнного стану, вони переходили під контроль Міноборони. Зміни в законі передбачають, що Нацгвардія підпорядковуватиметься Міністерству оборони під час дії особливого періоду.
Особливий період в Україні діє з 17 березня 2014 року.
При цьому військово-політичне та адміністративне керівництво силовиками буде і далі відбуватися з МВС. Підкорятиметься Нацгвардія головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, якого вчора призначив президент. Однак, під контроль Міноборони не перейдуть частини або підрозділи, що охороняють дипломатичні представництва.
Зміни вступлять у силу після вступу в силу закону "Про основи національного опору", який повинен бути підписаний Володимиром Зеленським.
Нагадаємо, після відставки Арсена Авакова, Давид Арахамія заявляв про те, що Національну гвардію і Держприкордонслужбу виведуть з-під контролю МВС.